Conheça as novidades da música brasileira da última semana

Com pop, MPB, forró e trap, separamos 10 lançamentos da música nacional que mostram a riqueza cultural do país. Confira

Entre lançamentos de novos artistas e outros já consolidados, a semana que passou mostram a riqueza cultural do Brasil com faixas de gêneros variados para aproveitar em qualquer momento.



Para ficar atualizado sobre o que o país anda produzindo, confira a lista de novidades da música brasileira que o JBr preparou:

Falamansa

Em “Xote Bom”, Falamansa apresenta uma canção com ritmo ideal para dançar forró junto da pessoa amada. Com outros sucessos do grupo, como “Xote da Alegria”, “Rindo à Toa” e “Oh! Chuva”, a faixa combina com a temporada de festas juninas que ocorrem pelo Brasil.

Barbatuques

No dia 17, os Barbatuques disponibilizaram “O Anel” nas plataformas digitais. A faixa põe em prática a habilidade que o grupo musical tem de fazer melodias sem instrumentos convencionais, por meio de técnicas de percussão corporal, exploração de timbres e sapateado.

HODARI

O cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical brasiliense Hodari disponibilizou a faixa e o clipe de “Orishas”. Essa é uma colaboração entre ele e a artista Luedji Luna que traz referências das religiões de matriz africana, além de elementos da música latina.

L7NNON

L7NNON lançou “Raúl”, que é uma colaboração com o rapper TOKIO. A parceria faz parte de um projeto para alavancar outros nomes do rap nacional. Com clipe no Youtube, a faixa está disponível em todas as plataformas de música.

Vitor Kley

O cantor e compositor Vitor Kley lançou, na última quinta (15), a música “Porta Retrato”. A parceria entre o artista e a dupla sertaneja Jorge & Mateus conta com videoclipe faz de seu projeto audiovisual, chamado “A Bolha Ao Vivo em São Paulo”.

Kadu Martins

No dia 16, Kadu Martins lançou “Risca Faca”, em colaboração com Xandi Avião, ex-vocalista da banda Aviões do Forró. O lançamento do cantor, que emplacou “Novinha do Olyfans”, tem ritmo divertido e dançante, típicos do forró clássico.

Luiz Lins

Luiz Lins, cantor pernambucano responsável pelo sucesso “A Música Mais Triste do Ano”, lançou no dia 15 a faixa “Midas”. A canção fala de assuntos densos como vícios e fragilidades com um ritmo dançante e estará em “Plástico”, álbum de estreia do artista.

Braga

Em parceria com o humorista Rafael Portugal, o cantor paulista Braga lança o single “eu”. A faixa, lançada no dia 16, fará parte do EP de estreia de Braga, chamado “Bragolitos”, com lançamento previsto para julho.

Rebecca

Em nova fase da carreira, Rebecca lança o single “AEIOU”, lançada no dia 16, em parceria com Pabllo Vittar e Vivi. A faixa conta com elementos da música pop dos anos 2000 e foi produzida pelo duo Tropkillaz, além de clipe produzido e dirigido por Giovanni Bianco, que já trabalhou com Lady Gaga.

Cryzin

“Rede Social” é um trap feito em colaboração entre Cryzin e Noemi Leal. O artista em ascensão conta com hits, como “Mas Existe um Lugar”, “Fim de Semana” e “Formosa”, que foram destaque no Spotify e no TikTok.