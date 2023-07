Como a música afeta o cérebro humano

Ouvir música melhora a saúde física e cerebral, aumenta a função do sistema imunológico, promove o vínculo social mesmo na ausência de outras pessoas próximas e melhora o bem-estar geral

A música desperta sensações distintas em cada um de nós. Diferentes tipos de música despertam diferentes emoções e evocam lembranças, sentimentos e sensações provocando uma série de respostas no corpo humano.

Quando escutamos música, nosso batimento cardíaco, frequência respiratória e ritmos elétricos cerebrais mudam conforme o ritmo e a melodia

Ouvir música melhora a saúde física e cerebral, aumenta a função do sistema imunológico, promove o vínculo social mesmo na ausência de outras pessoas próximas e melhora o bem-estar geral.

Mauro Muszkat, no artigo “Música e Neurodesenvolvimento: em busca de uma poética musical inclusiva”, publicado na revista Literartes, traz as contribuições da neurologia para o desenvolvimento na educação musical e aborda a relação entre música e desenvolvimento neurológico. Ele mostra que a música atua, inclusive, como fator de melhora em doenças como depressão ou Alzheimer.

Segundo Muszkat, os tratamentos realizados tendo como instrumento principal a música são conhecidos e utilizados já há séculos. O estímulo ao cérebro musical aumenta a flexibilidade mental e a coesão social, e, para isso, são utilizados recursos como a dança e jogos musicais, potencializando-se as técnicas de restabelecimento físico e cognitivo. A inteligência musical é um traço compartilhado e mutável que pode estar presente em grau até acentuado, mesmo em crianças com deficiência intelectual.

Deste modo, o autor convoca arte-educadores, músicos e educadores para observar a criança e/ou participar com ela do “processo de construção de linguagem, de maneira a encontrar respostas para as dificuldades e para a inclusão dessa criança, seja pedagógica ou social“.

Cada vez que nós ouvimos um padrão musical que é novo para os nossos ouvidos, nosso cérebro tenta fazer uma associação através de qualquer sinal visual, auditivo ou sensorial.

A música tem uma relação direta com o nosso cérebro e estimula a produção de serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina e prolactina, as chamadas substâncias da felicidade.

Como a música é recebida pelo nosso cérebro

O som é transmitido pelo ar na forma de moléculas e, quando elas atingem o tímpano, ele se agita, enviando sinais eletroquímicos para o cérebro.

Carolina Octaviano mestre em cognição e filosofia da música pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em seu artigo “Os efeitos da música no cérebro” explica como a música é recebida pelo nosso cérebro.

“Após o som ser transmitido por moléculas através do ar, ele chega ao tímpano, que se agita para dentro ou para fora, conforme a amplitude e volume do som que recebe, e também da altura desse som, isto é, se ele é grave ou agudo. Entretanto, nesse estágio, o cérebro recebe apenas uma informação incompleta, sem distinção do que o barulho realmente representa – se ele é de vozes, do vento, de máquinas etc. O resultado final, decodificado pelo cérebro, representa uma imagem mental do mundo físico, que é gerado a partir de uma longa cadeia de eventos mentais”.

Carolina explica que o primeiro processo dessa cadeia é a “extração de características”, quando o cérebro apenas percebe as características básicas da música por meio das redes neurais especializadas. “Nessa fase, o som é decomposto em elementos básicos como altura, timbre, localização no espaço, intensidade, entre outros. Isso ocorre nas partes periféricas do cérebro. O segundo passo ocorre nas partes superiores cerebrais, quando é preciso integrar essas informações básicas adquiridas, de forma a obter uma percepção completa”.

Carolina afirma que a atividade musical envolve quase todas as regiões do cérebro e os subsistemas neurais. “Quando uma música emociona, são ativadas estruturas que estão nas regiões instintivas do verme cerebelar (estrutura do cerebelo que modula a produção e liberação pelo tronco cerebral dos neurotransmissores dopamina e noradrenalina) e da amídala (principal área do processamento emocional no córtex). Já na leitura musical, o córtex visual é a área utilizada. O ato de acompanhar uma música é capaz de ativar o hipocampo (responsável pelas memórias) e o córtex frontal inferior. Para a execução de músicas, são acionados os lobos frontais – o córtex motor e sensorial”.

De forma geral, é como se todas as áreas do cérebro conversassem entre si.

Sentir e processar música implica em sinais físicos que transformam-se em estados emocionais que refletem expectativas, tensão, repouso e movimento, bem como causam flutuações de nossos ritmos fisiológicos endógenos, como batimento cardíaco, frequência respiratória e ritmos elétricos cerebrais.

A música é um universo de significados, representações e percepções distintas, tornando possível afirmar que cada pessoa a perceberá de um modo diferente.