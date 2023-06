Começa hoje a sétima edição do Prêmio Profissionais da Música

Destaque da edição, festival de música realizado no Museu da República brindará o público com nove atrações musicais, entre elas Lia de Itamaracá e Renato Matos

De 1º a 4 de junho, Brasília receberá a 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música (PPM). Além da já tradicional premiação que este ano bate recorde contemplando 176 categorias, o PPM, de volta ao formato presencial após a pandemia, amplia sua programação se tornando ainda mais atraente para a população. Além das premiações, palestras, dos painéis e workshows, o público desfrutará do Festival “A Parada da Música”, que terá o seu momento alto com as apresentações de Lia de Itamaracá (PE) e Renato Matos (DF), ambos homenageados pelo PPM ao lado do jornalista e pesquisador Juarez Fonseca (RS) e Chico Science (PE), in memoriam. Os ingressos gratuitos e limitados para os shows que acontecerão no Museu da República podem ser retirados no Sympla. E para quem não conseguir garantir o seu, as apresentações, bem como as premiações, serão transmitidas na íntegra no canal do Youtube do PPM.

Os pocket shows poderão ser conferidos a partir de 2 de junho, quando subirão ao palco Klüber (PR) e Clara Telles (DF). No dia seguinte, o destaque ficará por conta de Igor Gnomo (BA) e Afrodizia. E, encerrando o evento, em 4 de junho, nada menos que seis horas de música! Antes das apresentações de Lia e Renato Matos, o festival apresentará de Márcio Moreira (RJ), Crônica Mendes, 50 Tons de Pretas, Claudia Castelo Branco. Um show de diversidade e muito talento, passando pela ciranda, reggae, rap, mpb, jazz e misturas singulares.

“Normalmente, a programação é mais aproveitada pelos finalistas que vem de todo o país, pois traz muito conteúdo e personalidade de interesse dos profissionais do universo da música. Mas queremos receber cada vez mais o público de Brasília e investimos nessas atrações mais abrangentes, porém alinhadas com a temática do PPM”, afirma Gustavo Vasconcellos, idealizador do PPM.

Outra atração de apelo entre os amantes de música será a feirinha literária que divulgará obras significativas sobre a produção musical do país. Com a presença dos autores e noite de autógrafos em 02 de junho no Museu da República, serão apresentados e comercializados, ao longo do evento, nove livros: “Guia da Produção Cultural 9ª edição”, de Edson Natale e Cris Olivieri; “Memórias de um motorista de turnê”, de Paulo André, “Brincadeiras de soprar”, de Rosa Barros; “O violão pampeano de Lúcio Yanel”, de José Daniel Telles dos Santos; “Para ouvir Sylvia Telles”, de Gabriel Gonzaga; “Viver é melhor que sonhar”, de Chris Fuscaldo; “Prática da Linguagem da Música Brasileira na Música Popular”, de Rafael Leme; “África Brasil: Um dia Jorge Ben Voou Para Toda a Gente Ver”, de Kamille Viola e “Gauchismo Líquido”, de Clarissa Figueiredo.

Em mais uma inovação, a programação do Prêmio Profissionais da Música será segmentada ao longo do ano. No segundo semestre, as atrações contemplarão espaços além do Plano Piloto, voltadas, principalmente, para a juventude e comunidade escolar, abordando o audiovisual com mostra de videoclipes, LAB Vídeo, show de apresentação com o resultado do LAB PPM– que acontece agora na primeira etapa– e demais atividades a serem informadas nos próximos meses.

A programação do PPM, que em boa parte será realizada o Museu da República, também ocupará outros espaços na cidade como o Clube do Choro, Câmara Legislativa do Distrito Federal e Orbis Studio.

Presenças

Presente a cinco edições do PPM, o músico Roberto Menescal, um apoiador de primeira hora do PPM, estará em Brasília para o evento, que já conta com várias confirmações. Participarão da programação produtores, jornalistas, compositores, músicos, empresários e mais uma gama de profissionais relacionados ao universo da música, entre eles Adriana Belic, Afonso Oliveira, Alec Haiat, Barral Lima, Benjamim Taubkin, Cibele Bahia, Edson Natale, Elisa Maia, Kamille Viola, Kathia Pinheiro, Manno Góes, Marcio Mazzeron, Marta Schmitt, Miguel Galvão, Paulo Almeida, Socorro Lira, Thomas Roth, Valéria Becker, Patrícia Palumbo, Paulo André Pires, Fred 04, Marcelo Fruet e Maurício Tagliari. Além deles, vindos de todas as regiões do país, confirmaram presença cerca de 200 finalistas.

Pertinência temática

A começar pelo painel inaugural “Vivam os Profissionais da Música: Temos um país para reconstruir”, o evento abordará assuntos abrangendo as modalidades e categorias que compõem a premiação. O enfoque será para a visão e percepção do segmento musical, a partir do dia a dia de seus profissionais, buscando unir pessoas, empresas e prestadores de serviço em torno de um legado que beneficie esta classe através de consumidores e comercializadores.

Entre os temas, para ilustrar e inspirar, destaque para “O Uso de Recursos de Inteligência Artificial na Produção Musical Executiva”, “Música em Pauta: uma ponte entre o som e a imprensa musical”, “Os Caminhos da Música Popular Brasileira”, “Entre Corpos Toadas e Batuques”, “Cancioneiro Latino-Americano e Brasileiro como espaço para o restauro da história”, “A importância da gestão e análise de metadados para o sucesso na carreira”, “Música no metaverso e web 3.0: novos campos de trabalho para os profissionais da música”, entre muitos outros.

O Prêmio Profissionais da Música é um evento inclusivo e contará com intérpretes de libras em todas as atividades, instalações acessíveis a pessoas com deficiências e outros recursos de acessibilidade. O PPM foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

SERVIÇO:

Prêmio Profissionais da Música – 7ª Edição

De 1º a 4 de junho

Confira atrações, horários e locais aqui na Programação

Informações completas: www.ppm.art.br

Indicação: livre

Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no Sympla