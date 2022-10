Com produção de baixista do Di Propósito, Vulgo Pagodin lança seu primeiro single

“Brecha” estará disponível neste sábado (22) em todas as plataformas digitais. JBr entrevistou o grupo para conferir detalhes do single

Rebeca Kemilly

Neste sábado (22), o grupo Vulgo Pagodin, originário de Brasília, vai lançar a primeira música da carreira. A canção, intitulada “Brecha”, foi produzida por Dudu Neto, baixista do grupo Di Propósito, e gravada por músicos consagrados da cena local, como Matheus Gomes e Acerola (Di Propósito) e Paulinho Félix (Menos é Mais). Um clipe está previsto para ser lançado no dia 27, além de outras músicas que já estão gravadas.

Corsino (vocal e reco-reco), Carlinhos (vocal e pandeiro), Matheus Pereira (vocal e tantan) e Félix (vocal e surdo) se uniram há pouco mais de um ano para formar o Vulgo Pagodin. O grupo conta ainda com a produção de Gabriel Ferreira, mais conhecido como Tatuzin. O lançamento do primeiro single do grupo, neste sábado (22), será o primeiro de outros passos importantes que os artistas pretendem dar.

“Já temos outra música gravada que logo mais vamos soltar, e a intenção é tá lançando música com frequência. Também estamos pensando muito no nosso audiovisual, idealizando cada detalhe pra ser algo bem diferente e impactante”, conta Pereira. “Brecha” estará disponível em todas as plataformas digitais (clique no link e faça o pré-save).

Em um bate-papo descontraído com o Jornal de Brasília, os integrantes falaram um pouco mais sobre o grupo, a carreira, os objetivos, as inspirações e outros detalhes. Confira:

Como os cinco se conheceram? Há quanto tempo trabalham juntos?

Já tem mais de um ano que resolvemos nos juntar para um evento chamado “Vulgo Pagodin”, o que deu tão certo que acabamos optando por seguir juntos. Antes disso, Félix, Carlinhos e Matheus já tinham seu próprio grupo, o Excangalhart, e Corsino caminhava em sua carreira solo. Nesse período, alcançamos várias coisas que não imaginávamos conseguir em um tempo tão curto.

Que tipos de conquistas foram alcançadas?

Conseguimos duplicar nossa agenda de shows, ganhamos vários seguidores nas redes sociais e fãs do nosso trabalho em pouco tempo. Conseguimos entrar na condição de viver realmente da música, o que era um objetivo. Mas o melhor de tudo foi conseguir gravar um projeto autoral com um bom investimento, dentro de apenas um ano!

A música sempre foi o primeiro plano de carreira de todos?

Sim, já estamos nesse meio há algum tempo, sempre tentando alcançar esse objetivo, e só agora conseguimos. Apesar disso, o Félix já havia trabalhado no ramo da gastronomia, abrindo uma hamburgueria em Águas Claras, e o Corsino queria ser jogador de futebol (risos). Agora vivemos 100% da música, temos nossa independência.

Quais artistas inspiram o grupo?

Gostamos de Thiaguinho, Alexandre Pires, Dilsinho, Sorriso Maroto, Ferrugem, Renato da Rocinha… o Carlinhos gosta de Reinaldo, Almir Guineto, o Félix adora o Razão Brasileira. O Corsino também se inspira em alguns artistas internacionais, como Chris Brown e Usher, e diz que até chegou a gravar um trap juntamente com o Matheus Pereira e o Tatu. Temos várias referências, nosso objetivo sempre foi agregar de tudo um pouco para fazer um show diferenciado.

Artistas estão juntos há pouco mais de um ano. Foto: Divulgação

O Vulgo é um grupo de músicas mais românticas ou mais animadas? Ou tem de tudo um pouco?

Com certeza de tudo um pouco! A gente vai do pagode 90 ao samba raiz e toca até Br’oz, Iza e Sidney Magal. O nosso show é realmente bem diversificado, tem até Iza, e isso que faz a diferença! A nossa visão é levar o diferente para o público.

A respeito do single que vai ser lançado no sábado, como foi a escolha da música?

‘Brecha’ (o nome da música) foi composta pelos nossos amigos Matheus Nascimento e Ygor Magela, e inicialmente era um trap. Pereira foi o primeiro a escutar e, desde então, ficou com ela na cabeça. Quando tivemos a oportunidade de gravar uma música, ele logo mostrou essa faixa para o grupo, e todos compraram a ideia. Cada vez que a gente escutava ela, sentíamos que era a certa para ser gravada!

De quem é a produção da música?

Foi produzida pelo Dudu Neto, o baixista do Di Propósito, que reuniu um grupo surreal de músicos para fazer a música do jeitinho que a gente sonhou! Entre eles, Matheus Gomes e Acerola, do Di Propósito, e Paulinho Félix e Juninho Alvarenga, do Menos é Mais. A música foi gravada no estúdio 3,4 Valendo, do Valério Filho. Foi a realização de um sonho estar do lado desses caras e poder ver a música nascendo.

Esse single é a primeira grande novidade da carreira de vocês. E quais os projetos pro futuro?

Quando a gente soltar a primeira música, não podemos parar mais! Já temos outra faixa gravada que logo mais vamos soltar, e a intenção é tá lançando música com frequência. Também estamos pensando muito no nosso audiovisual, idealizando cada detalhe pra ser algo bem diferente e impactante. Após o lançamento do single, queremos lançar o clipe de “Brecha”, que já está gravado e foi feito em Goiânia. Além disso, temos o plano de fazer um EP.

Ficha técnica

“Brecha”

Produção e arranjo: Dudu Neto

Cavaco e banjo: Matheus Gomes

Contrabaixo: Dudu Neto

Violão: Frambé

Guitarras: Bruno Hiroshi

Teclados: Marcos Moog

Percussão: Acerola, Paulinho Félix e Juninho Alvarenga

Mixagem e masterização: Tiago Fernandes

