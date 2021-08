Com o single “A Noite Toda”, artistas do DF evidenciam o crescimento do reggaeton na capital

Kel, PiátheKid, Jojo Baby e Felipe Phyre, embalados pelo ritmo latino, anunciam o lançamento, que conta com videoclipe

“A Noite Toda” é a nova colaboração dos artistas Kel e PiátheKid. juntamente com os produtores musicais Jojo Baby e Felipe Phyre. Embalados pelo ritmo latino Reggaeton, cada vez mais aclamado mundialmente, os artistas candangos colaboram com a ascensão do gênero no Distrito Federal, adicionando pitadas de tempero brasiliense. O single conta com videoclipe e está disponível hoje (27) em todas as plataformas de streaming e no YouTube.

Ouça “A Noite Toda”; assista ao clipe

A composição surgiu da imersão dos quatro artistas no estúdio BC Music, localizado na Ceilândia. O espaço vem se tornando um importante núcleo de produção de Reggaeton no DF e também foi palco da gravação do videoclipe oficial. Com realização da Obi Produtora de Cultura, o lançamento incorporou um processo fluido que, inclusive, abriu portas para novos projetos com outros artistas.

No single, PiátheKid e Kel, através de suas letras, convidam os ouvintes a vivenciarem os sentimentos e sensações experimentadas em uma sessão de estúdio entre amigos, quando paralelamente relatam e expandem narrativas pessoais de variadas temáticas. A faixa apresenta uma atmosfera sonora dançante, íntima e sensual, onde absorve e transmite referências musicais do R&B, Hip-Hop e Pop, para além do ritmo base do Reggaeton.

Outra marca interessante de “A Noite Toda” é observada no íntimo nível de colaboração artística que se obteve como processo e resultado. Em primeiro momento, a cocriação da produção musical entre Phyre e Jojo, permitiu a melhor exploração dos potenciais de Kel e PiátheKid. Como consequência, os dois intérpretes demonstraram extrema liberdade e sintonia para se intercalarem liricamente e vocalmente.

Felipe Phyre

Felipe Phyre, produtor musical e engenheiro de som, iniciou sua carreira artística praticando danças urbanas, quando teve seu primeiro contato com o Hip-Hop, em 2008. Em 2014, fundou, com mais dois amigos, a banca “AltoKalibre” e, em 2017, o selo “Ballaclava”, hoje “BC Music”. Em seu currículo de apresentações artísticas, destacam-se os festivais “Elemento em Movimento”; “Yo Music”; “ÉNoiz Festival”; e “Lazer das Quebradas”. Phyre já colaborou com importantes artistas do Hip-Hop, como Rapadura, Xamã, Puro Suco, Japão Viela 17, 1Kilo e tantos outros.

Kel

Cantor, compositor e modelo, Kel aposta em seus vocais únicos, além das composições quentes e melódicas. O lançamento de seu primeiro EP “Treeze”, em 2019, contou com apresentações ao vivo e atingiu mais de 35 mil streams. O artista se apaixonou pela música ainda criança e se desenvolveu artisticamente quando fez parte de bandas cover de pagode, além de participar de musicais. Em suas primeiras performances se apresentou com artistas reconhecidos na capital, como Hodari, Vix Russel, Banda Tiju e Enação. Kel é artista da Obi, selo e produtora de Cultura Hip Hop do DF.

PiátheKid

Cantor, compositor e produtor musical do Distrito Federal, PiátheKid utiliza a musicalidade do Trap como veículo potente de suas escrevivências. Atuante na cena Hip Hop do DF, utiliza de sua versatilidade melódica e lírica para flutuar nas diversas batidas do Trap, principalmente o Plug. O ex-integrante da “NoName Mob”, possui diversos trabalhos em sua carreira solo, como os singles “Mad Rats” e “Lxxx”. PiátheKid é artista da Obi, selo e produtora de Cultura Hip Hop do DF.

Jojo Baby

Jojo Baby, nascido em São Paulo e criado no Distrito Federal, é produtor musical, beatmaker, compositor, arranjador e DJ. Após colaborar com artistas como Hodari, Natu Rap, Vix Russel e Kel, lançou, no início de 2021, seu primeiro EP: “Sonho-Miragem”. Jojo Baby é artista da Obi, selo e produtora de Cultura Hip Hop do DF.