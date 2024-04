Com Nando Reis, Jão e Roupa Nova, confira shows de abril no DF

Neste mês de abril, o brasiliense não terá motivos para ficar em casa, já que a programação musical está para lá de diversificada. São shows protagonizados por artistas locais e de outras regiões do país, que ocuparão vários palcos da cidade do fim da próxima semana até o segundo semestre.

E para completar a diversão, no próximo dia 21 é celebrado o aniversário de 64 anos do quadradinho, com vários convidados para alegrar a festa.

Confira os principais shows que invadem o Distrito Federal no mês de abril:

A cantora e compositora Maria Gadú está em turnê pelo país com o seu quarto álbum de estúdio “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”, a artista retorna para a cidade no dia 12 no Centro de Convenções Ulysses, uma oportunidade para os fãs da artista cantarem junto com ela e celebrarem a música brasileira.

Foto: Divulgação

Maria Gadú – “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”

Data: 12 de Abril

Horário: 21h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Classificação: Livre

Ingressos: Bilheteria Digital

Nando Reis volta à capital no próximo dia 19 para um show intimista no Centro de Convenções Ulysses ao lado do filho, Sebastião Reis, que assume os violões trazendo a magia de releituras das canções que se imortalizaram na voz do cantor. Desde que lançou o disco Voz e Violão – no Recreio -, em 2016, Nando Reis percorre o Brasil e o mundo em um show acústico com canções que marcaram sua carreira como “All Star”, “Relicário” e “Luz dos Olhos”.

Foto: Divulgação/Michell Ogoshi

Nando Reis em Brasília

Data: 19 de abril

Horário: 21h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Classificação: 14 anos

Ingressos: Bilheteria Digital

O cantor Jão retorna para o quadradinho, no final do mês, dia 27 com a super turnê, Terra, Ar, Água e Fogo, a apresentação faz parte da divulgação do seu quarto álbum de estúdio “Super”. Agora, o artista explora uma grande combustão na qual a trilha sonora passa por sentimentos, sonhos e contos.

Foto: Divulgação

Jão em Brasília 2024

Data: 27 de Abril

Horário: Em breve

Local: Arena BRB

Classificação: 16 anos

Ingressos: Eventim

SESC+POP, com IZA, Cynthia Luz e artistas brasilienses

Depois do sucesso do Sesc+Samba — que trouxe o cantor Péricles para Brasília e reuniu mais de 20 mil pessoas em um evento gratuito no Eixo Monumental — no dia 27, será a vez de grandes nomes da música pop brasileira agitarem o DF durante o SESC+POP com: IZA, Cynthia Luz, as Margaridas e a DJ Ketlen. A expectativa do Sesc-DF é reunir 10 mil pessoas no evento.

Foto: Divulgação/MarVin

SESC+POP

Dia 27 de abril

Local: gramado ao lado da Av. Contorno, em frente a QE 17, conj “A”, Guará II – Distrito Federal

Ingressos: retirada gratuita, mediante doação de um quilo de alimento não perecível

Classificação indicativa: livre

Celebrando seus 40 anos de estrada a banda Roupa Nova, chega para atender aos fãs em Brasília nos dias 26 e 27, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A apresentação conta com gerações que atravessaram as mudanças na música e seguem fiéis em cada palco que pisam Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Serginho Herval e Fábio Nestares.

Foto: Divulgação

Roupa Nova em Brasília

Data: 26 e 27 de Abril de 2024, Sexta-feira e Sábado

Horário: 22h

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Classificação Indicativa: 14 anos

Ingressos: Bilheteria Digital

Mês de festa em Brasília

O aniversário é da capital, mas quem ganha o presente são os fãs que vão poder aproveitar muito os shows da celebração.

O DJ Alok se apresenta na Esplanada dos Ministérios, no sábado, dia 20. Já o sertanejo não poderia ficar de fora com Zé Vaqueiro no Taguaparque e Xand Avião na Torre de TV.

E para completar, ainda vai rolar o campeonato Bike Camp, na Torre Digital, onde ocorrerá uma competição XCM, XCO, Gravel e Ciclismo de Estrada entre 19 e 21 de abril, com os shows da banda Biquini Cavadão, no dia 19, na abertura do evento, e com Jorge Aragão.

Foto: Divulgação

Shows confirmados

14/4 – Zé Vaqueiro, Taguaparque;

19/4 – Biquini Cavadão – Abertura do evento;

20/4 – Alok, Esplanada dos Ministérios;

21/4 – Xand Avião, Torre de TV;

21/4- Jorge Aragão – Encerramento com o pôr do sol

Ainda não acabou!

Para comemorar os 64 anos do berço do rock nacional, a banda Capital Inicial prepara um grande evento: uma nova versão do evento que parou Brasília em 1984, o Música Urbana. O show teve ingressos esgotados unindo Capital Inicial, Legião Urbana e Plebe Rude, no teatro do Colégio Alvorada, em Brasília. Agora, os músicos que seguem fazendo sucesso com a turnê 4.0 pelo Brasil, convidam Zélia Duncan, Scalene, Plebe Rude e Marcelo Bonfá para subir ao palco da Arena BRB Nilson Nelson, no dia 20 de abril, para mais uma noite histórica.

Foto: Divulgação

Música Urbana: 64 Anos de Brasília

Data: 20 de Abril de 2024, Sábado

Horário: 19h

Local: Arena BRB Nilson Nelson

Ingressos: Eventim