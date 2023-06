Álbum chega às plataformas digitais nesta terça-feira (06) e conta com Belo, Ludmilla, Péricles, Thiaguinho e Xanddy Harmonia

O grupo Pixote comemora, nesta terça-feira (06), o lançamento do projeto audiovisual “Trintou”, gravado no início do ano. Com 27 músicas, o álbum está disponível em todas as plataformas digitais, via ONErpm, assim como no YouTube.



Neste momento, a faixa foco é “Mania Boba”, que faz parte do bloco das inéditas. “Estamos muito felizes em divulgar o ‘Trintou’ e comemorar esses trinta anos do jeito que a gente gosta, com música”, comenta Dodô, vocalista da banda.



Com batida animada e uma letra apaixonada, o grupo fala sobre a “mania boba” que a pessoa tem de arrumar a vida da outra. “Ela [Mania Boba] é uma faixa que acreditamos muito e mal podemos esperar para receber o feedback do público”, completa o músico.



O DVD foi gravado no Vibra São Paulo, na capital paulista, no início do ano e traz a direção de Anselmo Troncoso – responsável por grandes trabalhos de Hugo & Guilherme, Henrique & Juliano e “Buteco do Gusttavo Lima”, além de ser um nome super conhecido no meio musical. Já Alex Calil, empresário da GRShows, está à frente da direção geral. Enquanto a produção musical ficou a cargo de Walmir Borges.



Durante o primeiro semestre, Pixote divulgou algumas canções do projeto, como “Brilho de Cristal” e “Por Mim Eu Te Deixava Agora”.