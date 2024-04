Coachella com show de Ludmilla será transmitido ao vivo pelo YouTube

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Neste ano, o YouTube fará a transmissão ao vivo do festival Coachella no formato multiview, que permite assistir até quatro palcos simultâneos na TV. O evento acontece nos dias 12, 14, 19 e 21 de abril e terá seis palcos transmitidos ao vivo na plataforma.

Ludmila será a brasileira a se apresentar nessa edição do festival, que acontece em Indio, na Califórnia. A cantora acabou de lançar o seu primeiro hit internacional em espanhol, “Pinã Colada”, em parceria com Ryan Castro.

A funkeira se apresentará no palco principal nos dias 14 e 21. Em 2022, Anitta e Pabllo Vittar foram as primeiras brasileiras a se apresentarem no Coachella, em um show que fez homenagem ao funk.

Outros destaques para o Coachella deste ano são Lana Del Rey, Tyler, The Creator, Doja Cat, Bleachers, Ice Spice, J. Balvin, Justice, LE SSERAFIM e Sabrina Carpenter.