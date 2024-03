Clarissa dá início a nova fase com o álbum “AGRIDOCE”

O ano de 2024 traz grandes novidades para a carreira musical da cantora, compositora e atriz Clarissa. Com três canções: “AGRIDOCE”, “BOTAS DE COWBOY” e “BONITA”, a artista lança seu segundo álbum “Agridoce”, que tem como temática principal a visão da artista dos relacionamentos modernos.

“Estou muito feliz com esse trabalho, o meu primeiro álbum veio em um momento muito turbulento da minha vida e sinto que essa nova produção é visivelmente e musicalmente a minha cara. Como se o álbum “para-raio” tivesse caminhado para que “Agridoce” pudesse surgir”, conta Clarissa em entrevista ao Jornal de Brasília.

O novo trabalho narra as fases de um amor, do início ao fim, de forma despretensiosa, sensível e inteligente.

Foto: Divulgação

“Tenho um pouco de nervosismo em falar sempre sobre o amor, o músico e compositor fala sobre o amor e isso faz sentido. No “para-raio”, falei mais sobre as minhas questões pessoais, mas agora não consegui evitar. Também quis mostrar minha evolução nos relacionamentos, crises dos 20 anos, porque o relacionamento acontece, mas também somos influenciados por ele”, destaca.

O álbum chega após uma intensa reflexão da artista sobre seus próprios questionamentos e ideias, em uma composição que reflete a montagem de um quebra-cabeça, onde cada música concluída ditava o tom e o rumo do projeto.

“Esse projeto foi como montar um quebra-cabeça, uma música foi sendo finalizada após a outra, e após cerca de três músicas, senti que era sobre isso, e então as outras começaram a seguir a mesma ideia. A história vai se contando sozinha e eu vou moldando. E a última música amarra tudo isso, sentindo o luto do fim, mas seguindo em frente”, conta Clarissa.

Foto: Divulgação

Na faixa-título do projeto, Clarissa retrata seu momento atual e traz uma sonoridade complexa que reproduz todas as suas crises e questões pessoais.

“Tudo está amadurecendo, então acho que meu público está gostando de ver tudo se desenvolver aos poucos, do meu jeito. Estou feliz com esse resultado. Estou conectada com o meu trabalho, a proposta me coloca no lugar do próximo, a faixa “Bonita” trata bastante da questão da mulher, expandindo meu campo de visão e indo além”, revela.

Além das três faixas, o álbum ganha uma segunda parte e um interlúdio chamado “4 DA MANHÔ.

“A segunda parte será lançada no próximo mês, em 25 de abril, e o interlúdio que fica no meio das duas metades será lançado em 4 de abril às 4 da manhã. Confesso que foi um desafio para a minha ansiedade, pois dá vontade de lançar tudo de uma vez, mas artisticamente fez sentido para mim entregar essa história aos poucos para as pessoas.

Confira a primeira parte do álbum, “Agridoce”, já disponível nos aplicativos de música: