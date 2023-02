Chris Brown insulta vencedor de Grammy após perder prêmio

Cantor disputava a categoria de Melhor Álbum R&B por “Breezy”

O rapper Chris Brown fez publicações de revolta contra o vencedor do Grammy de Melhor Álbum R&B na noite deste domingo (5). Indicado por “Breezy”, Brown acabou perdendo a disputa para Robert Glasper, pelo disco “Black Radio III”. Indignado, o rapper insultou o vencedor e debochou de sua carreira.

“Vocês estão brincando. Quem é esse merda?”, começou ele, em um primeira publicação em seu perfil no Instagram. “Preciso elevar minhas habilidades. Vou começar a tocar gaita”, debochou Brown, em uma nova publicação. Os posts foram excluídos, mas vários usuários compartilharam capturas de tela dos textos.

Robert Glasper é pianista e músico norte-americano, com oito discos de estúdio lançados. Ao longo da carreira, o artista já gravou com nomes como Kendrick Lamar (no álbum “To Pimp a Butterfly”) e Yasiin Bey (conhecido como Mos Def).

Chris Brown já venceu a categoria de Melhor Álbum R&B em 2012, por “FAME”.