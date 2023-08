Chefin é “O Mais Novo Romântico” em seu segundo disco

Produção estreou nas plataformas digitais nesta quinta-feira

O rapper Chefin, nascido e criado na favela da Vila Kennedy, lançou nesta quinta-feira álbum “O Mais Novo Romântico”. O novo projeto, com oito faixas – disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm e ainda conta com clipe no YouTube –, traz mais uma vez a potência lírica e o carisma que tornaram o jovem artista uma das grandes revelações do trap nacional.

Com apenas 18 anos, Chefin conquistou rapidamente a atenção do público com sua participação no projeto “Invejoso” do Distrito 23, em 2021. Logo após, sua estreia pela Mainstreet Records com a faixa “212” lhe rendeu um certificado de diamante triplo e o impulsionou para um patamar de reconhecimento dentro do segmento. Seu single subsequente, “Deus É o Meu Guia”, mostrou uma nova faceta do artista, revelando seu lado mais versátil, religioso e familiar.

A trajetória de Chefin continuou com participações em colaborações de destaque, como “Assault (Carro Forte)” e “2step”, esta última com o renomado cantor Ed Sheeran. Seu primeiro álbum, “A Nova Era”, também foi bem recebido pelo público, destacando-se com o hit “Tropa do Mais Novo”.

Ao longo de sua jornada, o rapper também deixou sua marca em outros grandes projetos colaborativos, incluindo “Poesia Acústica 13” e a faixa “Vida Cara” de Orochi. Recentemente, o artista ainda esteve em “Feirão dos 23”, aumentando sua relevância dentro da cena.