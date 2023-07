Casal de idosos viral na internet protagoniza clipe do grupo Doze por Oito

Produção visa mostrar um exemplo de relacionamento que complementa a história da música Meio Termo, novo single da banda brasiliense

O grupo de pagode Doze por Oito se prepara para o lançamento da terceira música autoral da banda. “Meio Termo” estará disponível nas plataformas digitais na próxima sexta-feira (14), com um diferencial: o clipe do single será protagonizado por Edson e Nilza Vianna, casal de idosos famosos nas redes sociais por vídeos espontâneos que mostram autenticidade em atividades cotidianas.

Edson e Nilza Vianna são avós do cavaquinista e fundador do grupo, Eric Vianna. O casal se popularizou nas redes sociais quando a neta Cecília, irmã de Eric, começou a gravar e postar vídeos espontâneos dos dois.

Cecília começou a postar os vídeos dos avós em dezembro de 2021. Hoje, os posts somam mais de 20 milhões de reproduções nas redes sociais. A partir daí, Eric teve a ideia de inseri-los no clipe da terceira música autoral da banda brasiliense. A canção narra duas situações distintas entre casais: um que está se amando e outro que está se odiando. Edson e Nilza são casados há 60 anos e representam um casal que passou por cima das diferenças e adversidades da vida e segue junto até então, priorizando o amor na relação.

“Meio Termo” será lançada a 00h01 de sexta-feira (14) em todas as plataformas de áudio. O clipe vai ao ar 12h08, no canal do YouTube do grupo.

Sobre o grupo

O Doze por Oito cresce em ritmo acelerado no cenário musical do Distrito Federal. Além das duas músicas autorais, o grupo tem um projeto audiovisual com mais de 1,5 milhões de visualizações nas plataformas digitais. A banda vem marcando presença nas principais casas de show de Brasília e em grandes festivais como Na Praia, Henrique e Juliano Surreal e Ginga Brasília.