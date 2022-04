Carol Biazin lança primeiro DVD “Beijo de Judas” gravado ao vivo

Com as participações de Luísa Sonza, Vitão e Luccas Carlos, o novo projeto chega a todos aplicativos de música

Se “Beijo de Judas” já foi um grande sucesso na versão de estúdio, com mais de 20 milhões de streams, imagine em uma apresentação ao vivo com Carol Biazin entregando toda sua presença de palco e muita sensualidade. Não é mais necessário imaginar!

O primeiro DVD da cantora, homônimo ao álbum, chegou a todos aplicativos de música nesta terça-feira (19), às 21h. O espetáculo, gravado em show realizado no Cine Joia, em São Paulo, contou ainda com participações especiais de ninguém menos que Luísa Sonza, Vitão e Luccas Carlos e promete levar os fãs da artista ao delírio.

Além das canções do novo álbum, Biazin relembrou sucessos da carreira, como “Suas Linhas” e “Cancela”. Produzido por Vivian Kuczynski – responsável por produções de nomes como Pabllo Vittar e Scalene – o show traz versões especiais ao vivo e performances da paranaense como musicista.

“Preparamos versões especiais para o ao vivo que vão além do que ouvimos no digital, sabe? O objetivo era trazer uma experiência do show, da performance e da Carol musicista”, conta a artista.

Sobre as escolhas das participações especiais, Carol é categórica ao dizer que são pessoas que sempre acreditaram em seu potencial. “Foram as pessoas que me agregaram muito na minha construção como artista e pessoa. Elas sempre acreditaram em mim e me motivaram a continuar. Cada um tem sua importância na minha vida”.

Feito só por mulheres

Visando incentivar e expandir a participação da mulher na produção de shows, eventos e espetáculos, a finalista da sexta edição do The Voice Brasil revela que a produção do evento foi realizada 100% por mulheres. Vale lembrar que, mesmo com a retomada, medidas preventivas contra a infecção do coronavírus foram mantidas para o público e para as equipes de trabalho no evento.

Além de São Paulo, a turnê “Beijo de Judas”, que gerou o DVD em sua estreia, ainda passará pelas principais capitais do país durante o mês de abril.

Com apenas 24 anos de idade, Carol mostra-se uma grata realidade da nova geração do pop brasileiro. Prestes a lançar seu álbum de estreia, a ruiva é coautora dos singles “Pouco de Você”, do cantor Vitão; “Juntinho”, da banda Rouge; “Complicado”, de Vitão e Anitta.

Carol também foi vencedora dos prêmios Pop Mais, nas categorias Artista Revelação e Aposta do Ano, e do Prêmio Jovem Brasileiro, em 2019. A ruiva, inclusive, é coautora de cinco canções de “DOCE 22”, novo álbum de Luísa Sonza, no qual assina as canções “Penhasco”, “Melhor Sozinha”, “V.I.P”, “2000” e “Anaconda”. Os números de Carol também impressionam.

Em seu canal no YouTube, ela já contabiliza 813 mil inscritos e 88.3 milhões de acessos. Já no Instagram, a cantora soma mais de 721 mil seguidores e mais de 141 mil fãs no Twitter. Carol foi finalista do reality musical The Voice 2017, pelo time da cantora Ivete Sangalo.

Repertório Final – “Beijo de Judas (Ao Vivo)”:

1- Intro / Beijo De Judas

2- Louca

3- Cancela

4- Metade

5- Sempre Que Der, feat Vitão

6- Café, feat Vitão

7- Frank Ocean

8- Tatuagem

9- Ser, feat Luccas Carlos

11- Segue Com A Tua Vida

13- Inveja

14- Talvez

15- Raio X, feat Luisa Sonza

16- Tentação, feat Luisa Sonza

17- Suas Linhas

18- Desgrama

20- Rolê