Cantora brasiliense Bárbara Silva lança novo single

Bárbara buscou trazer sonoridade e sensação de praia na canção “Você se espalhou em mim”, que fala de amor de forma leve

A cantora e compositora brasiliense Bárbara Silva lançou, nesta quinta-feira (9), o single “Você se espalhou em mim”, o segundo em 2023. A faixa é um MPB com nuances de lo-fi.

“Você Se Espalhou Em Mim” enaltece a paixão, as sensações de estar apaixonado. Bárbara descreve que a canção é sobre o “desabrochar de uma paixão. Sobre a sensação de estar apaixonado. O fogo, a calmaria, o mistério, a intensidade. É a entrega, o medo, a felicidade em si. A gente se perceber em relação ao outro. É se perder para se encontrar. Uma mensagem poética e intensa como o mar.”

Bárbara buscou trazer sonoridade e sensação de praia, sob a produção musical de Aloizio Lows. “Ele teve muito cuidado em manter esses elementos. Ele trabalhou nesse single com muito cuidado, mesmo. Tem muita melodia, voz, beat e lo-fi. Que inspire muitos amores e o Carnaval, inclusive”, almeja a artista.

“Essa música fala de paixão, de amor, do encontro com esses sentimentos. Espero que inspire ou retrate muitos amores, que as pessoas se identifiquem”, afirma a cantora. “Acho que é muito interessante essa canção ser lançada perto do Carnaval, é uma época em que as pessoas celebram alegria. Essa canção celebra o amor.”, finaliza.

Sobre Bárbara Silva

Bárbara Silva faz música desde os 16 anos. Aos 20, teve de focar na faculdade de Direito. em 2020, aos 34 anos, decidiu voltar para o mundo da música com o EP “Desengavetando Quadros”. De lá para cá, a cantora vive de música.

A brasiliense conta com 230 mil ouvintes no YouTube e 130 mil no Spotify. “Lembrança Futura”, “Deixa Eu Entrar” e “Não Esconda” são alguns dos sucessos da artista.