Cantora brasileira radicada nos EUA lança música com clipe

A faixa ‘Ready’, da artista Jenny Herbst, já está em todas as plataformas digitais e o clipe está disponível no YouTube

Depois do sucesso do clipe da música Copacabana no ano passado, a cantora Jenny Herbst, brasileira radicada em Nova Iorque, nos Estados Unidos, está pronta para mais um sucesso. Literalmente. Afinal, a mais nova canção de sua autoria chama-se Ready (Pronta, em português). A música já está em todas as plataformas digitais e o clipe está disponível no YouTube.

“Esse é um segundo momento da Jenny, já com mais experiência vivida de lançar suas próprias coisas, com feedback, mas sempre seguindo o estilo de música que eu gosto: pop, internacional e dançante”, afirma a cantora.

Em Ready, a temática é a do amor, como as outras deste EP, mas sob a ótica da insegurança de se tentar e vivenciar relacionamentos.

Foto: Divulgação/Luís Lopes

“You could find the love of your life (Você poderia encontrar o amor da sua vida) / (If you’d just take some initiative (Se apenas tomasse alguma iniciativa) / Don’t overthink, get all shy and lie (Não pense demais, fique todo tímido e minta) / Just talk, listen and be appreciative (Apenas fale, ouça e aprecie)”, sintetiza parte da letra.

Ouça “Ready”: