Cancelado pela Globo e retirado do Globoplay, The Voice Brasil vai parar no YouTube

O The Voice Brasil, produzido pela Globo entre 2012 e 2023, passou a ter episódios disponibilizados oficialmente pelo YouTube, a plataforma de vídeos gratuita do Google

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) –

O The Voice Brasil, produzido pela Globo entre 2012 e 2023, passou a ter episódios disponibilizados oficialmente pelo YouTube, a plataforma de vídeos gratuita do Google.

O fato acontece após o cancelamento do reality musical pela emissora para este ano e a retirada de conteúdos do programa no Globoplay, o serviço de streaming da empresa.

Os episódios estão sendo postados pela própria Endemol Shine Brasil, dona do formato e dos direitos de imagem do programa daqui para a frente.

A Endemol publicará episódios avulsos nos próximos meses, sem uma sequência ou dia da semana. O objetivo é testar a aceitação e o engajamento para definir os próximos passos.

Em outros lugares do mundo, é normal que episódios inteiros do The Voice Brasil estejam no YouTube. Por aqui, o programa estava no Globoplay por uma questão contratual com a Globo.

A queda de audiência e de repercussão nos últimos anos foram fatores preponderantes para que o The Voice Brasil fosse cancelado pela Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde que estreou na TV brasileira em 2012, o programa teve 22 edições. É uma média de duas por ano. Além das 11 temporadas tradicionais, foram oito do The Voice Kids e mais duas do The Voice+, com cantores idosos.

Em 2023, além da versão tradicional, o The Voice Kids foi exibido no primeiro semestre. Já o The Voice+ foi cancelado. Outro fator que pesou foi a pouca procura comercial da edição tradicional de 2022 e da versão infantil deste ano.

Mesmo com Fátima, o The Voice 2022 teve apenas dois patrocinadores, número considerado baixo para os padrões da Globo. O The Voice Kids teve apenas um, bem abaixo do que conseguiu em anos anteriores.

Para o seu lugar, a Globo vai exibir o reality Estrela da Casa, que vai misturar confinamento com música. As inscrições já estão abertas. O comando será da ex-BBB Ana Clara Lima.