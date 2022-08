Caio Giovani, vulgo Caio G, lança música e clipe de ‘Já foi’ nessa sexta-feira

Clipe de ‘Já foi’ foi gravado no Complexo do Lins, comunidade do Rio de Janeiro, e foi roteirizado pelo próprio cantor

Compositor do sucesso “Um lugar”, com mais de um milhão de visualizações nas plataformas digitais, Caio Giovani, vulgo Caio G, lançará sua nova música nesta sexta-feira, 26 de agosto. Intitulada ‘Já foi’, a letra é de autoria própria e conta com produção musical de Dbruine. Além da canção, o clipe, que foi gravado na periferia carioca, berço do cantor, também estreia na sexta-feira.

Tive a oportunidade de produzir músicas com diversos artistas, e agora quero focar na carreira solo. Procuro trazer um estilo “pop carioca”, misturando o RNB, o charme e o funk. Acho que essa mestiçagem traz uma linguagem única, com um balanço marcante e um violão potente – acrescenta Caio.

A melodia traz versos que falam sobre aquela paixão avassaladora, que chega de repente, e quando percebemos, já nos conquistou.

Foi muito fluído, montei o beat no celular, como faço sempre, e escrevi o que estava dentro de mim, trazendo a figura dessa mulher que se tornou minha verdadeira musa. O jeito dela de ser me faz viajar em um mar leve e de grande beleza, então tentei trazer isso pra letra, e daí tudo veio naturalmente, roteiro, estética, letra – completa.

Com roteiro de Caio G, e direção compartilhada com Martin Favaro, o clipe foi gravado no Complexo do Lins, comunidade do Rio de Janeiro, fazendo referência à origem do cantor.

A base da música é o tamborzinho, um ritmo criado nas favelas cariocas, e a letra em si fala sobre estar junto independentemente de onde for. Quis trazer essa ideia de fechamento mesmo, de pegar sol na laje, subir o morro de moto, e todas essas situações que fazem parte da minha vivência, da minha raiz. Lembrar que a favela também leva amor, beleza e complexidade – detalha.

O cantor também aponta para as dificuldades de se fazer música independente no país, e o que seu próximo lançamento representa dentro da sua carreira e vida pessoal.

Infelizmente a arte no Brasil não te dá muito suporte, ainda mais como artista independente. Dessa vez pude produzir, ouvir, escrever e gravar com equipamentos de qualidade, tudo com muito esforço e dedicação. Apesar dos obstáculos, a arte traz essa representação do que somos, então procuro sempre ser a melhor versão de mim – finaliza.

O pré-save de ‘Já foi’ pode ser feito pelo https://onerpm.link/927422903110. O clipe estreará no canal do Youtube de Caio G no https://www.youtube.com/channel/UCw4HGkI4S85Y1fx6DMMdBfQ