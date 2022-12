Caetano Veloso cancela shows no Rio de Janeiro após diagnóstico de Covid

A organização do evento ainda afirma que outras datas da turnê estão por enquanto mantidas, incluindo os próximos shows nos dias 16 e 17 de dezembro

Caetano Veloso cancelou nesta sexta-feira (2) os dois shows que faria no fim de semana no Rio de Janeiro. O cantor testou positivo para a Covid-19, mas passa bem.

O comunicado oficial também confirma novas datas para os shows da turnê "Meu Coco" que seriam realizados nos dias 2 e 3 de dezembro na Jeunesse Arena. As apresentações agora acontecem nos dias 4 e 5 de fevereiro.

A organização do evento ainda afirma que outras datas da turnê estão por enquanto mantidas, incluindo os próximos shows nos dias 16 e 17 de dezembro, que acontecem em Porto Alegre.

Esta é a segunda ocasião em que Caetano é positivado para a doença. Em dezembro de 2021, o cantor de 80 anos e sua esposa, Paula Lavigne, também contraíram Covid-19.

Na ocasião, o artista fez críticas ao governo Bolsonaro e a estratégia de vacinação das crianças para a doença, pedindo que “o Estado brasileiro se livre desse governo.”