Bryan Adams lança álbum “So Happy It Hurts”

O trabalho é o 15° disco de estúdio do cantor e compositor canadense; o artista já foi indicado a grandes premiações

A alegria como foco, o tempo como cura e a estrada como destino marcam o novo álbum do cantor e compositor Bryan Adams. Com forte pegada roqueira, “So Happy It Hurts” é o décimo quinto trabalho de estúdio do ícone canadense. Este é um lançamento BMG que chega junto de um clipe para a faixa “Always Have, Always Will”.

“Quando percebi que talvez nunca mais sairíamos em turnê devido à pandemia, comecei a reunir todos os esboços e ideias de músicas que fui escrevendo em pedaços de papéis, recibos e porta-copos, juntei-os no meu laptop e fiz um álbum”, conta Bryan.

Em suas décadas de serviço à música, Bryan Adams conseguiu liderar as paradas de sucesso em mais de quarenta países. Ele acumula em sua carreira 3 indicações ao Oscar, 5 ao Globo de Ouro, um Grammy, um AMA e uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Além da música, ele se consolidou como um fotógrafo de renome internacional, como na edição deste ano do conceituado calendário Pirelli.

“A pandemia e o lockdown nos fizeram pensar que de um momento para outro o que temos como rotineiro e confortável pode mudar. De uma hora pra outra, ninguém conseguia pular no carro e ir embora por aí”, diz Adams. “O álbum aborda muitas das coisas efêmeras da vida que são realmente o segredo da felicidade, o mais importante, a conexão humana”, resume.

O álbum “So Happy it Hurts” está disponível em todas as plataformas de música.

Tracklist:

1. So Happy It Hurts

2. Never Gonna Rain

3. You Lift Me Up

4. I’ve Been Looking For You

5. Always Have, Always Will

6. On The Road

7. Kick Ass

8. I Ain’t Worth Shit Without You

9. Let’s Do This

10. Just Like Me, Just Like You

11. Just About Gone

12. These Are The Moments That Make Up My Life

Siga Bryan Adams: https://www.bryanadams.com/