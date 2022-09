Brasiliense Lucas Maranhão lança “verso • reverso”, primeiro álbum solo da carreira

Lançado este mês, o disco tem uma proposta diferente: é dividido em duas partes, sendo que a segunda toca as mesmas músicas que a primeira, só que ao contrário

O cantor Brasiliense Lucas Maranhão lançou, na última semana, seu primeiro trabalho solo, o álbum “verso • reverso”. O disco traz uma ideia diferente e inovadora: quando a primeira parte chega ao fim, vem a segunda parte com as mesmas músicas, só que de trás para frente. Em entrevista ao Jornal de Brasília, Lucas explica o processo de criação desse projeto.

Boas ideias costumam surgir do nada. Foi assim com Lucas e a proposta do álbum. Em uma viagem, em 2019, um amigo lhe perguntou como seria se existisse um álbum que fosse metade pra frente e metade pra trás. Intrigado com essa indagação, o cantor usou o tempo do auge do isolamento por conta da pandemia para mergulhar nessa concepção e torná-la realidade.

O álbum “verso • reverso” é especial porque, pela primeira vez, Lucas, que também é integrante da banda Aguaceiro, fez parte de todos os momentos de criação de um trabalho. Todas as faixas do disco são de sua autoria, e ele também gravou todos os instrumentos. Tentando, errando, aprendendo e consertando, o cantor, compositor e multi-instrumentista conseguiu chegar no resultado final. “Cada decisão de produção tinha que ser validada nos dois lados da faixa. Por exemplo, se eu gravasse uma faixa de violão na primeira música, precisava conferir se ela soaria bem com o áudio revertido, na última música”, conta.

Lucas explica que o álbum é um projeto sobre sua vida e seus sentimentos. “As letras partem de um espaço muito íntimo, em que são abordadas inseguranças e ansiedades que surgiram durante o período de isolamento”, declara.

Como todo o álbum exala inovação e originalidade, a capa não poderia ser diferente. Ela foi construída em parceria com artistas locais. Na região inferior, a frase do escritor Lenio Carneiro dá o tom do trabalho: ‘Quem se abre, vive e volta’. “A ideia partiu de uma arte feita em uma máquina de costura pela artista Mariana Siqueira. Em seguida, junto com o artista e designer Lucas Linu, pensamos em simbologias que incorporam a temática do reverso”, relembra Lucas Maranhão.

Capa do álbum “Verso • Reverso” – Arte: Divulgação/Lucas Linu/Lucas Maranhão

Lucas, que tem como maior inspiração o cantor Milton Nascimento, começou no mundo da música muito cedo, aos 8 anos de idade, aprendendo a tocar violão. Pela banda “Aguaceiro”, da qual faz parte, o cantor já participou de uma turnê internacional no Canadá, em 2018.

Confira o álbum “verso • reverso”: