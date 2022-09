Milton Nascimento faz sua última sessão na capital

Ícone da música brasileira apresenta aos brasilienses a turnê de despedida “A Última Sessão de Música”. Antes, Bituca concedeu entrevista ao JBr. Confira

Desde os 13, ainda criança, ele solta a voz nas estradas da vida. Hoje, com 60 anos de carreira e 80 de idade, Milton Nascimento, nosso querido Bituca, o mais mineiro de todos os cariocas, decidiu fazer “A Última Sessão de Música”, sua última turnê nos palcos internacionais e nacionais. Nesta quinta-feira (15), Brasília sediará seu show, no ginásio Nilson Nelson, às 21h. No entanto, em entrevista ao JBr, ele avisa. “Me despeço dos palcos, da música, jamais”, deixando nossos corações mais aquecidos e esperançosos. Os ingressos estão disponíveis no aplicativo ou no site ticket360.com.br.

Após 43 discos gravados, cinco prêmios Grammy e o título de Doutor Honoris Causa em música pela Universidade de Berklee, Milton não deixa de ressaltar o grande elo que o faz realizar tantas coisas incríveis. “Tudo que eu faço na minha vida tem que ter muita amizade envolvida. Sem isso não consigo fazer nada. Então, eu acho que o segredo vem daí”, ressalta.

Despedida

Se despedir dos palcos já era um plano que ele estudava há algum tempo, depois de tantos anos de carreira. “Com tantos anos na estrada, acredito que agora é a hora certa. Tudo foi pensado com muita calma, e isso já tem alguns anos”, conta. “Mas como eu disse, me despeço dos palcos, da música jamais”, lembra.

“A Última Sessão de Música” começou em junho com uma série de shows na Europa, passando pela Itália, Inglaterra, Portugal, Suíça e Espanha. Na volta ao Brasil, Milton e banda já tinham datas confirmadas para o Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. “Em todos esses lugares as pessoas nos receberam com um carinho que eu jamais vou esquecer”, relembra Bituca. Mas os fãs brasilienses não se contentaram. Por meio de uma intensa mobilização feita nas redes sociais, a capital federal e mais outras três cidades ganharam um dia na agenda do artista.

Repertório

De acordo com Milton, “seria impossível fazer essa despedida sem colocar no repertório músicas de todas as fases da carreira”. E completa. “A gente quer proporcionar uma experiência única e emocionante, do começo ao fim”. Sobre as canções que o público poderá cantar junto com ele, Milton já adianta que clássicos como “Ponta de Areia”, “Encontros e Despedidas”, “Travessia”, “Cio da Terra” e “Nos Bailes da Vida”, estarão no set list. “O resto é surpresa”, brinca.

Sobre as músicas mais desafiadoras que gravou, Bituca revela que, “na verdade, nunca pensei muito nisso, o que mais me chama atenção numa música é a emoção que ela passa. E se ela conseguir emocionar as pessoas, eu já me sinto feliz”.

Prestes a comemorar mais um ano de vida, em 26 de outubro, Milton ressalta que, apesar da idade, “existe sempre um menino que mora dentro de mim”, e sua principal característica é “viver a vida a cada momento, sempre”.

Recentemente, o “Clube da Esquina” foi considerado o maior álbum brasileiro de todos os tempos em eleição feita pelo podcast Discoteca Básica com 162 especialistas de diferentes áreas ligadas à produção musical, como jornalistas, músicos e produtores. “Não teria ‘Clube da Esquina’ sem Lô Borges, tanto que é bastante conhecida a história de que se a EMI não o aceitasse no disco, não teria existido disco nenhum”, disse Milton

“O meu principal projeto para 2022 é a turnê ‘A última sessão de música’, que será dirigida pelo meu filho, Augusto, que já está trabalhando em todos os detalhes desde o ano passado”, revela Milton. “Outra coisa que está vindo por aí é o longa inspirado na vida do músico, que terá a produção da Gullane em parceria com a Nascimento Música”, encerra Bituca.