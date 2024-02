Bono interrompe show do U2 para pedir que público grite nome de Alexei Navalni

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Bono, cantor do U2, interrompeu um show da banda na noite de sábado (17), em Las Vegas, para pedir que a plateia repetisse o nome do líder na oposição russa, Alexei Navalni, 47, morto no dia anterior. "Aparentemente Putin nunca diria o seu nome", disse. "Então eu pensei que esta noite as pessoas que acreditam na liberdade devem dizer seu nome". O mais conhecido crítico do governo de Vladimir Putin estava preso em uma cadeia na remota região de Iamalo-Nenets, no Ártico. Cumpria pena de 30 anos por condenações diversas. Além de pedir que o público repetisse o nome do opositor, o cantor lembrou que dia 24 a invasão da Rússia na Ucrânia fará dois anos. "Para essas pessoas, liberdade é a palavra mais importante do mundo mundo", disse. "Tão importante que ucranianos estão lutando e morrendo por ela". A morte de Navalni foi anunciada pelo Serviço Federal Prisional da Rússia e as causas não foram reveladas. Em nota, o órgão disse que o opositor "se sentiu mal após uma caminhada, perdendo quase imediatamente a consciência".