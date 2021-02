Bhaskar apresenta nova edição do “Follow The Sun” ao lado de Dubdogz no Jalapão

Em mais uma edição do projeto “Follow The Sun”, Bhaskar se apresenta no Jalapão ao lado de seus grandes parceiros musicais, o duo Dubdogz.

Com direito a passeios, gravações inesperadas e até escorpiões, o set rendeu o nascer do sol mais bonito já gravado no projeto.

Não seria para menos. Jalapão é um dos lugares mais bonitos do Brasil e a principal atração turística do Tocantins. Com 34 mil quilômetros quadrados, o local é repleto de rios, riachos e ribeirões com água límpida e transparente, além do cerrado, dunas, fervedouros e cachoeiras. Trata-se de uma das regiões turísticas de menor densidade demográfica do planeta e que já serviu de paisagem para gravações de reality shows e novelas. No lugar é possível presenciar paisagens tipicamente litorâneas, mas em pleno interior do Brasil.

Unindo o útil ao agradável, a ideia de gravar no Jalapão surgiu de duas vontades do artista: conhecer o local e também registrar um set pela região central do Brasil. Sobre convidar a dupla mineira para essa gravação especial, Bhaskar conta que tudo se encaixou perfeitamente. “Sempre que a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa junto, a gente gosta de fazer. Na mesma semana que eu estava planejando ir pro Jalapão, o Dubdogz me convidou para fazer um Churras Dogz em Brasília, então também caiu como uma luva.”

Foto: Divulgação

A visita no Tocantins foi muito especial para Bhaskar, que teve a oportunidade de conhecer dunas e fervedouros diferentes, além da chance de gravar um set no Fervedouro dos Buritis, o qual não estava planejado, mas acabou dando certo. “Tudo fluiu muito bem. Foi provavelmente o nascer do sol mais bonito do ‘Follow The Sun’”, completa. O que também não estava planejado foi o susto ao encontrar escorpiões no local.

Foto: Divulgação

“Encontramos três escorpiões bem em volta de onde eu ia tocar. Isso deixou a gente um pouco assustado, mas graças a Deus não aconteceu nada durante a gravação”, finaliza.Eleito por Bhaskar o local TOP 5 de beleza natural, não deixe de conferir a nova edição do “Follow The Sun” no Jalapão ao lado de Dubdogz, já disponível no YouTube.