Benzadeus destaca a cultura negra em lançamento exclusivo para o projeto Amplifika

“TunTunTun” chega de forma inédita no Spotify à meia-noite desta sexta-feira (17)

Em agosto deste ano, o Spotify anunciou o lançamento da série “Spotify Singles” para o programa ‘Amplifika’. A iniciativa tem como objetivo visibilizar, celebrar e destacar a cultura negra brasileira, focando em seus criadores e suas criações. Para esta primeira edição, o grupo Benzadeus, uma das maiores referências musicais de Brasília atualmente, foi convidado para ser embaixador do projeto e assim lançar uma faixa inédita. Intitulada “TunTunTun”, a canção chega ao Spotify de forma exclusiva nesta sexta-feira (17) à meia-noite.

Composta por Thaune Fontinelli, Kayky Aventura, Davi Marcelo e Marcelo Hoffmann, a letra entrega versos de um amor apaixonante e, ao mesmo tempo, não correspondido, juntamente com seu ritmo animado repleto de instrumentos tradicionais do pagode, que só deixam a faixa ainda mais especial.

Às vésperas do Dia da Consciência Negra (20/11), os integrantes, que fazem parte da renomada gravadora Som Livre e são apadrinhados pelo Menos é Mais, compartilharam um pouco sobre suas participações no Amplifika: “é uma honra fazer parte dessa iniciativa tão incrível e tão necessária. A cultura negra sempre esteve presente na indústria musical com o Jazz, R&B, hip-hop e muitos outros. E nos dias de hoje não pode ser diferente, precisamos impulsionar essas vozes e esses artistas para brilharem como merecem!”, destacou Magrão, vocalista.

“Nesta edição, também temos a participação de Duquesa, Sued Nunes e Mc Kadu! Sabemos na pele o que é a desigualdade, e o quanto isso interfere em milhões de vidas de brasileiros. Agradecemos de coração ao Spotify por ter nos convidado para fazer parte dessa linda iniciativa. Podemos mudar muita coisa e vamos!”, finalizou Neném, pandeiro.

Através das redes sociais, os brasilienses anunciaram a gravação de seu segundo DVD de carreira para o fim deste mês. Batizado de “Energia Benzadeus”, o audiovisual promete um conceito de tirar o fôlego e participações de peso da indústria musical, como o cantor Dilsinho que já foi confirmado. Donos do hit “Assume”, uma parceria com o grupo Kamisa 10, Vini, Das Sortes, Pedigree, Neném e Magrão contam com mais de meio milhão de ouvintes mensais no Spotify e prometem muitas novidades para os próximos meses.