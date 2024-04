Batidas Brasileiras

A semana foi agitada na cena musical brasileira, com uma mistura de ritmos. O DJ Jiraya Uai se une a Gusttavo Lima para nos brindar com o melhor do eletronejo em uma nova versão de “A Jiripoca Vai Piar”. Enquanto isso, o trapper Felp 22 promete conquistar corações com “Melhor Momento pt2l”.



Confira estas e outras sete faixas selecionadas pelo Jornal de Brasília para embalar o seu final de semana:

“A Jiripoca Vai Piar” (Jiraya Uai)

A febre do eletronejo Jiraya Uai traz uma nova roupagem para o modão “A Jiripoca Vai Piar”. A música já está disponível para quem quiser curtir. O DJ, que conquistou muitos fãs neste ano, conta com o apoio do astro do sertanejo Gusttavo Lima. O embaixador é quem canta a canção gravada por Daniel.





Gata de Rua ( Douglas & Vinicius)

A dupla sertaneja Douglas e Vinícius, junto ao funkeiro MC Braz, apostam no funknejo “Gata de Rua”. A faixa pode ser encontrada em todas as plataformas. Os sertanejos são donos de hits como “Figurinha”, “Estelionato Afetivo” e “Volume 3”.





Melhor Momento pt. 2” (Felp 22)

Felp 22 lançou, na noite da última quinta-feira (18), o álbum “Melhor Momento Parte II”. O traper é conhecido por hits como “Paranoia” e “Acredite em Você”. O trabalho destaca a jornada emocional do artista, com reflexões sobre suas experiências nos últimos anos.





Orçamento (Allana Macedo)

O lançamento está quentinho: saiu na noite desta quinta-feira (18). “Orçamento” tem a participação de Diego e Victor Hugo. A cantora lançou seu projeto em Planaltina (DF), sua cidade natal. Com uma voz forte e marcante, Allana já fez grandes sucessos como “Eu Já te Superei”, feat com Solange Almeida, “Paracetamal”, com participação de Luiza Martins, e “Colo de Moleque”, que conta com a presença de Manu Bathidão.





Sorvete (Luê)

A cantora paraense Luê aposta em uma parceria com o rapper Victor Xamã. O single “Sorvete” está disponível desde a noite de quarta (17). A faixa dá continuidade à estética tropical amazônica que envelopa seu novo disco, com lançamento previsto ainda para este ano. A canção foi produzida por Mateo Piracés-Ugarte, integrante da Francisco, el Hombre.





Deu Moral (Zé Neto e Cristiano)

A dupla sertaneja lança a primeira música do álbum “Intenso”. O título “Deu Moral” chegou às plataformas e promete ser sucesso em todas as paradas. O novo trabalho de Zé Neto e Cristiano conta com a participação de nomes famosos como Ana Castela, Luan Santana, Simone Mendes, Léo Santana, Bruno César e Rodrigo e dos brasilienses Menos é Mais.





O Ensimesmado (Francisco, el Hombre)

O quinteto – que tem uma pegada mais pop – resolveu se aprofundar no samba. O single “O Ensimesmado” faz parte do álbum pré-hiato da banda “Hasta El Final”. A música conta com a participação da cantora Mart’nália e a associação Ilú Obá de Min, e mergulha nas nuances emocionais do luto, cantando sobre a perda de um ente querido.