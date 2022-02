Ávine Vinny, Xand Avião e Felipe Amorim se unem na canção inédita “Aquele Combo”

Com clipe dançante, a faixa acompanha o movimento mais quente do Brasil, o forró eletrônico, e traz uma letra fácil de cantar e coreografar.

“É muita felicidade ter gravado com dois artistas que são meus amigos. O Xand, que é um dos maiores nomes do forró no Brasil, e o Felipe, que eu já conheço há muitos anos, antes mesmo de se tornar cantor. Ele é compositor de algumas músicas que fizeram sucesso na minha voz e é um prazer imenso gravar com ele e acompanhar a evolução dele como cantor e artista nacional”, conta Ávine sobre as colaborações. Sobre a canção, ele completa: “´Aquele Combo´ é uma música pra cima, tem a cara do Verão e tenho certeza de que vai tocar muito no Carnaval, nos carros, nas caixas de som, nas plataformas de áudio. Vai ser um sucesso!”.

Composta por Davi Melo, Balove e Gabriel KB, a música fala sobre uma noite de curtição dentro do carro. “Vai, fecha o carro, inclina o banco / O som no talo e nós só botando/ Vidro embaçado e o ar gelando / Depois tu mete aquele combo”, diz a letra. A batida do forró eletrônico dá o ritmo da canção, forte candidata a ganhar dancinhas virais.

Esta promete ser mais uma parceria de sucesso na carreira do cearense Ávine Vinny, nome de destaque da cena nordestina que conta com sucessos e colaborações de peso, como “Maturidade”, com Matheus & Kauan, uma das músicas mais tocadas do Spotify Brasil entre 2018 e 2019; “Seu Beijo Joga Sujo”, com Jorge, da dupla com Mateus; “Volta Vai”, com Simone, da dupla com Simaria, e “Me Valoriza”, com Dilsinho.

Foi em 2021 que ele despontou no cenário musical a nível nacional, com o grande sucesso de “Coração Cachorro”, canção em parceria com Matheus Fernandes, que já tem certificação diamante, com mais de 159 milhões de execuções de áudio e vídeo. No Tik Tok, a música teve mais de 1.3 milhão de vídeos criados; no Instagram foram mais de 430 mil reels. Já nas plataformas digitais, “Coração Cachorro” alcançou o topo da lista de canções mais escutadas do país no Spotify, onde Ávine tem mais de 5 milhões de ouvintes mensais, além do Top 1 na Deezer, Apple Music e Resso. Ele acumula mais de 450 milhões de views em seu canal oficial no YouTube.

Para esta nova parceria, ele convidou o comandante Xand Avião, um dos grandes nomes do forró nacional, com 20 anos de carreira e mais de 2.5 bilhões de visualizações no YouTube, e o cantor em ascensão Felipe Amorim, dono do hit “Putariazinha”, que ostenta mais de 126 milhões de execuções de áudio e vídeo. O resultado desta união é “Aquele Combo” repleto de animação e dança.

