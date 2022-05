“As Pastorinhas” foi a canção de Noel Rosa mais tocada nos últimos anos

Segundo um levantamento do Ecad, a faixa de um dos importantes artistas da música brasileira, falecido a 85 anos, ainda faz muito sucesso

Há 85 anos, o Brasil perdia um dos seus importantes artistas: o cantor, compositor e instrumentista Noel Rosa. No dia 04 de maio de ano de 1937, aos 26 anos, o artista faleceu prematuramente em razão de uma tuberculose, deixando 346 obras musicais, 71 gravações com sua participação e ainda um total de 2.032 gravações de suas obras musicais, incluindo aquelas com sua participação e feitas por outros intérpretes, todas cadastradas no banco de dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição).

A instituição aproveitou a data para produzir um levantamento sobre a obra musical do “Poeta da Vila”, que é uma das referências do nosso samba. No Brasil, nos últimos cinco anos, a música mais tocada de Noel nos segmentos de execução pública foi “As pastorinhas”, uma parceria com Braguinha. Logo em seguida, “Pierrot apaixonado”, de sua autoria com Heitor dos Prazeres e “Conversa de botequim”, composta com o parceiro Vadico. Já a sua música mais gravada por outros intérpretes até agora foi “Feitiço da Vila”, que também teve a parceria de Vadico.

Ranking de músicas mais tocadas de autoria de Noel Rosa nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)

1 – As pastorinhas – Braguinha / Noel Rosa

2 – Pierrot apaixonado – Noel Rosa / Heitor dos Prazeres

3 – Conversa de botequim – Noel Rosa / Vadico

4 – Feitiço da vila – Noel Rosa / Vadico

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5 – Feitio de oração – Noel Rosa / Vadico

6 – Filosofia – Noel Rosa / André Filho

7 – Carnaval de salão – Antonio Almeida / Braguinha / Claudionor Cruz / Nelson Barbosa / Jararaca / Antonio Nassara / Ivan Ferreira / Lamartine Babo / Noel Rosa / Raul do Rego Valença / Vicente Paiva / André Filho / Direitos Reservados da Obra (Guara) / Glauco Ferreira / Haroldo Lobo / Zé Da Zilda / Milton De Oliveira / Castelo / Caetano Veloso / Humberto Carlos Porto / Alberto Ribeiro / Jota Sandoval / Carvalinho / Benedito Lacerda / Joao Valença / Chiquinha Gonzaga / Heitor dos Prazeres / Homero Ferreira / Pedro Caetano / Waldir Machado / Zilda do Zé

8 – A.e.i.o.u – Lamartine Babo / Noel Rosa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

9 – O orvalho vem caindo – Noel Rosa / Kid Pepe

10 – Onde está a honestidade – Noel Rosa / Chico Viola

Músicas mais gravadas por outros intérpretes de autoria de Noel Rosa

1 – Feitiço da vila – Noel Rosa / Vadico

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2 – Feitio de oração – Noel Rosa / Vadico

3 – Último desejo – Noel Rosa

4 – Com que roupa – Noel Rosa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5 – As pastorinhas – Braguinha / Noel Rosa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

6 – Conversa de botequim – Noel Rosa / Vadico

7 – Palpite infeliz – Noel Rosa

8 – Três apitos – Noel Rosa

9 – Fita amarela – Noel Rosa

10 – Filosofia – Noel Rosa / André Filho