Aposta do reggae nacional, Yutaka lança “Corajoso Coração”

Segundo o artista, a letra traz uma conversa entre a razão e o coração

Uma das apostas do reggae nacional, o cantor Yutaka se prepara para lançar o single “Corajoso Coração”. A faixa chega aos apps de música na sexta-feira (18), acompanhada de clipe no YouTube.

Segundo o artista, a letra traz uma conversa entre a razão e o coração. “A razão questiona o coração, com: ‘Como ele pode ser tão bobo e se apaixonar novamente sabendo que ele vai se machucar?’ E o coração responde dizendo que ele não resiste e ele acredita que vai dar certo. Um drama de amor em uma canção, deixando um questionamento para quem se fechou devido aos traumas”, conta Yutaka.

O clipe, dirigido por Rodrigo Pysi, traz a magia de dois personagens interpretados pela mesma pessoa: a ‘razão’ e o ‘coração’ em uma conversa franca.

Sobre o artista

Cantor e compositor Phillipe Yutaka, ou simplesmente Yutaka, é um dos novos e mais promissores nomes do Reggae brasileiro. Nascido em São Paulo e com apenas 2 anos de carreira, suas canções já impactaram quase 1 milhão de pessoas nos apps de música, além de já ter realizado importantes parcerias com Maneva e Viegas.