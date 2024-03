Aniversariante do dia, Jorge Aragão teve música mais tocada em shows no Rio em 2023

O primeiro dia de março representa o aniversário de fundação da cidade do Rio de Janeiro e também de um carioca ilustre: o cantor e compositor Jorge Aragão, que celebra 75 anos

E ele foi comemorar no Cristo Redentor com direito a bolo especial para ambas as marcas e missa.

E, de fato, Rio e Aragão têm muito a ver. Segundo dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), a música “Vou Festejar” foi a mais tocada no ano passado em shows realizados no Rio de Janeiro.

A canção também foi a mais executada dele em todo o Brasil nos últimos dez anos e a mais regravada até o momento. Jorge Aragão tem 294 composições e 662 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil.

Conforme o estudo, “Vou Festejar” ainda representa a composição mais regravada de Aragão até hoje. Dos intérpretes que mais regravaram canções do carioca, destaque para Beth Carvalho (1946-2019). Na segunda colocação ficam empatados a cantora Alcione e os sambistas Sereno e Bira Presidente, do grupo Fundo de Quintal.