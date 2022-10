Anitta é a grande vencedora da noite do Prêmio Multishow

A cantora não pode comparecer a premiação, mas foi representada por fãs e o irmão Renan, que trabalha com ela e destacou que cada prêmio é importante para Anitta

Anitta foi a grande vencedora do Prêmio Multishow 2022, evento realizado na noite desta terça (18), no Rio. Ela levou três cobiçados prêmios nas categorias de Música do Ano com “Envolver”, Artista do Ano e Clipe TVZ com “Boys Don’t Cry’.

A cantora não pode comparecer a premiação, mas foi representada por fãs e o irmão Renan, que trabalha com ela e destacou que cada prêmio é importante para Anitta. “É uma honra estar aqui representando uma mulher que veio da periferia cantando uma música que sofre tanto preconceito e levou essa música para o mundo”, disse o fã Bruno.

As irmãs Maiara e Maraisa, que também não puderam estar presente, levaram o título de Dupla do Ano. Elas apareceram em um vídeo explicando que estavam gravando em estúdio seu próximo trabalho, mas garantiram que vão comparecer no próximo ano à cerimônia para pegar o prêmio.

Um ano depois de boicotar o Prêmio Multishow por não ter sido indicada a Cantora do Ano, a funkeira Ludmilla comemora a volta por cima com o prêmio de Hit do Ano pela música “Maldivas”, que fez para a esposa Bruna Gonçalves. Ela disse que não esperava vencer, mas está muito mais feliz em ver as mudanças na premiação.

“O mais especial foi a minha voz ter sido ouvida pelo prêmio. Olhar para a plateia e performances. Ver tanta gente ser reconhecida pelo trabalho, como a Gloria Groove”, disse Ludmilla ao receber o prêmio, que dedicou a esposa. “Bruna Gonçalves, obrigada amor, te amo.”

Na categoria Voz do Ano, Gloria Groove levou o prêmio e dedicou à mãe Gina Garcia, backing vocal do Raça Negra. Ela disse que é muito significativo receber um prêmio tão simbólico pela voz que é capaz de quebrar barreiras e fazer pessoas que nunca foram ouvidas falarem.

“Tenho honra de ser filha e neta de cantores. Dedico [o prêmio] a minha mãe Gina Garcia por ser minha amiga, maior inspiração e rede de apoio. Sem você essa voz não estaria cantando aqui. Jamais vou esquecer esse momento”, disse Gloria.

A cantora Ana Castela, dona do hit “Pipoco”, foi eleita a Revelação do Ano. Ela subiu ao palco tremendo e chorando para receber o prêmio. “Eu estou muito feliz por isso, quero agradecer de verdade a toda a minha equipe que anda comigo, a vocês e ao meu pai que está aqui. Chora não, ‘véio'”, disse a cantora.

Pretinho da Serrinha levou para casa o título de Instrumentista do Ano e agradeceu a todas as pessoas com quem tocou, entre elas, Seu Jorge, Lulu Santos, Caetano Veloso e Dudu Nobre. “Caraca, nesses dez metros eu pensei em 34 anos de música tocando com muita gente, da primeira carteira de músico e do primeiro cachê”, disse emocionado com o prêmio.

A banda de pop e reggae Lagum também não pode ir à festa, mas mandou Taís, dona do primeiro fã-clube no Maranhão, para receber o prêmio de Grupo do Ano. “É uma responsabilidade enorme estar aqui para representar os meninos que estão isolados em um projeto. Eles falaram que o prêmio de Grupo do Ano não é para eles, é para os fãs”, disse Taís.

Já os cantores Alexandre Pires e Seu Jorge, que fizeram juntos a turnê “Irmãos”, levaram o prêmio de Show do Ano. Emocionado, Seu Jorge falou que é uma imensa alegria receber o carinho e reconhecimento do público depois de um período difícil com a pandemia. “Ficamos reclusos e torcendo pelas pessoas afetadas pela pandemia e perdas. [Tudo começou] em um dia de domingo com uma live e não esperávamos voltar de novo.”

Alexandre Pires agradeceu a todas as pessoas que votaram, ao Multishow e a equipe que viajou com eles em turnê, desde os músicos até a “turma da graxa” – como costuma dizer Seu Jorge. “Eu quero agradecer a você Jorge do fundo do meu coração, é uma honra estar ao seu lado e viajar o Brasil”, disse Alexandre Pires.

VEJA OS VENCEDORES

Música do ano:

“Envolver” – Anitta

Grupo do Ano:

Lagum

Dupla do Ano:

Maiara & Maraisa

Álbum do Ano:

“Lume” – Filipe Ret

Revelação do Ano:

Ana Castela

Artista do Ano:

Anitta

Voz do Ano:

Gloria Groove

Show do Ano:

Alexandre Pires e Seu Jorge

Hit do Ano:

Maldivas – Ludmilla

Clipe TVZ do Ano:

“Boys Don’t Cry” – Anitta

Instrumentista do Ano:

Pretinho da Serrinha

Produtor Musical do Ano:

Papatinho

Capa do Ano:

Fé (Iza)