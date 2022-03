Alessia Cara e Jão cantam juntos no palco do Lollapalooza

Eles prepararam uma surpresa para o público no evento cantando a faixa “You Let Me Down” do álbum “In The Meantime”

O encontro de milhões aconteceu! Para a surpresa do público, a vencedora do GRAMMY, Alessia Cara e o cantor Jão dividiram o palco do Lollapalooza Brasil para um dueto muito especial. O brasileiro fez uma participação inédita no show da canadense e os dois cantaram juntos a faixa “You Let Me Down”, sucesso do álbum mais recente de Alessia, “In The Meantime”.

Jão se apresentou no último sábado (26), para uma multidão que não parou de cantar um só minuto seus sucessos, incluindo o hit “Idiota”, presente no álbum “PIRATA” (https://umusicbrazil.lnk.to/PirataPR), lançado em outubro de 2021. O single possui, até o momento, Spotify mais de 38 milhões de streamings, está no Top 20 no Brasil e em Portugal, além de figurar no ranking global das virais na plataforma – feito de peso para um artista do cenário pop brasileiro. Na ocasião de seu lançamento, o álbum “PIRATA” conquistou 4.9 milhões de plays em 24 horas, assegurando ao cantor a nona maior estreia de um álbum na história do Spotify Brasil.

Alessia, por sua vez, divulgou em setembro do ano passado “In The Meantime” (https://umusicbrazil.lnk.to/InTheMeantimePR), disco que contém 18 faixas. Fã declarada da bossa nova, ela chegou a utilizar o gênero no repertório do álbum, o terceiro de sua carreira. A canadense já publicou diversos vídeos cantando, em português, músicas de João Gilberto, Toquinho e Djavan. Aos 25 anos, ela alcançou o estrelato em 2015 e segue usando a música pop como um diário sincero sobre sua vida.