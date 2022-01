A cara do verão: Os Barões da Pisadinha lançam novo hit “Não Que Eu Vá”, com a participação do Parangolé

A música vem acompanhada de clipe e faz parte do Bundle “Os Barões da Pisadinha 2022”, junto com a canção “Filho Mais Velho”.

A dupla que fez história em 2020, bateu recordes em 2022, começam 2022 com uma aposta para ser a música do verão. O hit “Não que eu vá” faz uma mesclagem do estilo da pisadinha com o pagode baiano, contando com a parceria de Tony Salles, do Parangolé.

Dançante e contagiante, a música fala de algo que todos já passaram, quando a pessoa quer ficar em casa, mas os amigos não param de chamar para sair e acaba cedendo. A faixa chegou às plataformas digitais nesta quinta-feira, 06/01, formando o bundle “Os Barões da Pisadinha 2022”, juntamente da canção “Filho Mais Velho”, que terá seu clipe lançado dia 13/01.

O clipe, que já está disponível no YouTube, tem direção de Chico Kertész e produção da Macaco Gordo. Foi gravado na praia, trazendo todo o clima da Bahia, animado e de forma descontraída. O refrão é um dos destaques e tem tudo para ficar na mente das pessoas desde até o Carnaval: “Não que eu vá, mas hoje é aonde? Sequência de bota, sequência de tome, se tem sacanagenzinha, tú pode botar meu nome”.

Felipe Barão conta mais detalhes sobre a produção: “ A gente decidiu fazer nessa música uma mistura de ritmos, com a pisadinha dos Barões e o pagode baiano. Fiz essa produção com o Rafinha RSQ e misturamos os tambores baianos com o eletrônico da pisadinha, nos juntamos com o Tony Salles e metemos essa swingueira que promete, vai ser o hit do Carnaval”. Rodrigo Barão completa: “Quando o Felipe e o Rafinha foram produzir a música eles pensaram na mistura de ritmos. Ficou uma mistura bem interessante, bem baiana mesmo. E integrando esse conjunto de mistura, swing, teve a participação do meu amigo Tony Salles para somar nessa nova música, que a gente torce tanto”.

O vocalista do Parangolé também comentou sobre a parceria: “Foi muito massa gravar com os Barões! Felipe e Rodrigo são parceiros demais e eu fiquei muito feliz com o convite de cantar com eles esse sucesso pro verão. O clipe tá lindão e a música promete ser um grande hit dessa temporada”, diz.

Confira: www.SMB.lnk.to/NaoQueEuVa

Assista: https://youtu.be/Vk1em2sOqIM

Sobre os Barões

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A dupla finalizou o ano de 2021 na primeira posição como artistas no país nas plataformas Spotify e Deezer, em segundo lugar como os mais assistidos no youtube e ganharam alguns prémios, como Rádio Globo e Quem com o hit do ano (“Recairei”) e artistas do ano; o álbum “Da Roça Para a Cidade” foi indicado ao Grammy; foram indicados como grupo do ano no Prêmio Multishow; ganharam single do ano (“Recairei”) no Trends Conference; e no Prêmio Melhores do Ano foram indicados com a música do ano por “Recairei”.

Fábio Gallo

Os Barões da Pisadinha conquistaram novos públicos com o DVD “Da Roça Pra Cidade”, que contou com as participações de Jorge, da dupla com Mateus, Wesley Safadão e Maiara e Maraísa. Ao todo, o projeto acumulou mais de 1 bilhão de execuções e dele saíram grandes sucessos, como: “Esquema Preferido”, que conta com mais de 353 milhões de plays de áudio e vídeo; “A Roça ou a Cidade (Da Roça Pra Cidade)”, lançada no Big Brother Brasil, que tem mais de 50 milhões de execuções; a parceria com Jorge, da dupla com Mateus, “Quero Ver É Me Esquecer”, que entrou no TOP100 Global do Spotify, alcançando também o 4º lugar entre as músicas mais escutadas no Spotify Brasil e acumula mais de 201 milhões de streams combinados; e “Zero Saudade”, colaboração com a dupla Maiara & Maraísa, que passa dos 142 milhões de plays e também entrou no TOP100 Global e TOP10 do Spotify Brasil.

Outro grande número que eles alcançaram foi a marca de mais de 4 bilhões de streams. Tem como destaque boa parte do repertório de “Da Roça Pra Cidade”, mas também do primeiro DVD do grupo, “Conquistas”, que conta com os sucessos: “Recairei”, “Quem me Colocou pra Beber”, “Se Namorar Fosse Bom”, “Batom de Ouro”, entre outros.