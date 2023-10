1Kilo, Péricles, Xamã, Balada Sertaneja e muito mais: os lançamentos musicais da semana

Tem até música para a criançada na lista de hoje (6). Confira:

A lista do JBr de lançamentos desta semana tem como destaque o retorno do coletivo de rap 1Kilo, que, após um hiato de cerca de cinco anos, está voltando à cena com clipe novo. Outro projeto destacável é o Balada Sertaneja, que reúne vários nomes do gênero para cantarem coisas de fora do sertanejo.

Tem ainda o CD novo do Pericão, regravação de Kid Abelha e até trap gospel e música infantil. Confira:

Balada Sertaneja 2023

A Amazon Music decidiu celebrar o sertanejo e criou o Balada Sertaneja 2023. No projeto, os artistas participantes gravaram pot-pourris de músicas de outros gêneros no ritmo de sertanejo. Lauana Prado, Guilherme & Benuto, Hugo & Guilherme e Israel & Rodolffo gravaram um medley cada. Tem releitura de Claudinho & Buchecha, Wanessa Camargo, Sandy & Junior, Engenheiros do Hawaii, Paralamas do Sucesso, Raça Negra e muito mais. Quer ouvir? Exclusivo no Amazon Music:

Guilherme & Benuto | Lauana Prado | Hugo & Guilherme | Israel & Rodolffo

1Kilo voltando com força total

Pioneira do rap acústico no Brasil, a 1Kilo voltou à cena! Está disponível desde terça-feira (3) o clipe de “Fim de Semana”, o primeiro do EP Resenha. Gravado no Mirante do Arvrão, na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro, o clipe retrata a energia do projeto — o álbum mistura rap com samba.

Protagonismo feminino no samba com Luara e as Comadres

Com a missão de contar e cantar as sambistas de ontem e de hoje, grupo feminino Luara e as Comadres está terminando de lançar seu primeiro álbum, com participações de Elisa Lucinda, Marina Iris, Nilze Carvalho, Alessandra Leão, Samara Líbano, Yaya do Cavaco e Katia Preta. A faixa mais recente é “Vento Dançador”, que foi ao ar na última semana.

Clara Lima e Leal em “Faturamento”

Os rappers Clara Lima e Leal (do grupo Primeiramente) se juntaram no single “Faturamento”, lançada na quarta-feira (4). A faixa, que conta com produção musical de Rizzi Get Busy e realização da Dip Muzic, traz as batidas do Jersey Club aliadas às linhas dos dois artistas.

“Grand Hotel” na voz de Roberta Campos

A instrumentista, cantora e compositora Roberta Campos interpretou “Grand’ Hotel”, sucesso de 1991 da banda Kid Abelha. É a primeira vez que outro artista regrava a canção. A releitura, lançada na quarta-feira 4), é um ‘spoiler’ do álbum de Roberta, “5 Partes de Mim”, que será lançado em novembro.

Com versão de “Desculpe o Auê”, álbum do Pericão está no ar

Após lançar um single por semana, Péricles liberou de vez o álbum “Calendário” nesta quinta-feira (5). O disco tem oito faixas, sendo sete inéditas e uma regravação de “Desculpe o Auê”, da Rita Lee. É o nono trabalho solo do ‘Rei da Voz’ desde a saída do Exaltasamba.

Xamã e seu novo single, “Vampira”

Após polêmicas sobre boatos não confirmados envolvendo seu nome e o da atriz Bella Campos, o rapper Xamã volta a lançar um single nesta sexta-feira (6). “Vampira” é a nova faixa do artista — ou, como ele mesmo classifica, “do Xamãzin da Nova Era”.

“Seu M*rda”

A cantora, compositora e atriz Luli lança, nesta sexta-feira (6), uma música típica de fim de relacionamento. “Seu M*rda” traz uma lista de coisas ruins que você tem para falar sobre o ex após o fim da relação. “Essa música fala sobre aquele boy lixo que é tão lixo que você mesmo teve que fazer uma lista para mostrar o quão merda ele é”, explica Luli.

Conhece trap gospel? Que tal começar por “Dou Risada”?

O trapper Brunno Ramos, especializado em trap gospel, lançou, nesta quinta-feira (5), a faixa “Dou Risada”, um feat com Nesk Only. A faixa traz referências bíblicas e deixa mensagens ao “inimigo”: “O inimigo já perdeu / Eu dou risada, cê sabe na cara dele.”

“Dia de Treino” com a Turma da Bola

A lista de lançamentos de hoje vai terminar de um jeito diferente. Se o seu filho, sobrinho ou irmão pequeno já cansou das músicas infantis que você coloca diariamente para ele escutar, essa dica vai para você. A Turma da Bola lançou várias faixas nas últimas semanas. A mais recente é a “Dia de Treino”, ideal para os pequenos que gostam de brincar e praticar esportes!