Mulher que ameaçou Gusttavo Lima de morte é presa em Palmas

Reconhecida como uma traficante da região, ela publicou um vídeo segurando uma arma na mão, afirmando que seria o último show do cantor

No último fim de semana, um vídeo rodou na web, chocando os fãs, em que uma mulher ameaça Gusttavo Lima de morte. As imagens divulgadas, em que a autora dos ataques aparece com uma arma e afirma que o sertanejo faria seu último show, passaram a viralizar momentos antes da apresentação de Gusttavo Lima na cidade de Palmas, capital do Tocantins.Para o alívio de todos, a mulher foi reconhecida e presa horas antes da apresentação.

Segundo a assessoria de Gusttavo Lima, eles revelaram que não chegou a reforçar a segurança do cantor, embora tenha tomado conhecimento do conteúdo em que a mulher, que foi identificada como traficante “Banguela”, da região sul de Palmas, chegou a declarar: “Gusttavo Lima, vai ter tiro depois da saída lá [do show]. Nóis vai colar daquele jeito. Vai ser o último show, viu? Vai vendo”.

Apesar do susto, não houve nenhum acontecimento atípico no show ‘Embaixador in Palmas’, realizado pelo cantor na última sexta-feira (18), no Estádio Nilton Santos. Além disso, após as imagens viralizarem, a preocupação dos admiradores de Gusttavo Lima se dividiu com outro ponto de vista levantado pelo público.

Enquanto uma fã declarou: “Deus e mais ,ele é protegido e guiado por Deus. Nenhum mau chegará a ele”, outros chamaram atenção para o fato de o cantor já ter declarado apoio à Bolsonaro, atual Presidente e que defendeu o porte de armas em sua campanha eleitoral.

“Certeza que ela votou 17 e adora fazer arminha. Bom que os dois podem sentar na mesma mesa e conversar sobre o Bozo”, escreveu um internauta, “Ambos 17 então tá tudo certo!”, declarou outro. De qualquer forma, o conteúdo foi suficiente para a prisão da mulher. O sertanejo não deu declarações sobre o assunto, que no momento, já é um problema solucionado.

Confira o vídeo publicado pelo portal BNews: