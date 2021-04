Muito além das músicas, MTK lança álbum “Recores”

Composto por 11 faixas autorais, primeiro disco do grupo mostra originalidade e personalidade

O primeiro álbum é sempre muito especial para qualquer artista, e com o trio MTK, formado por Meucci, Agatha e Tasdan, não é diferente. Pensando nisso, o grupo quis fazer algo memorável, que mostrasse não só a característica, a personalidade de cada integrante, como também tivesse um conceito, que fosse além das músicas. Com essa ideia surgiu “Recores”, que chega nesta quinta-feira, às 21h, em todas as plataformas digitais de áudio.

Para entender um pouco mais sobre este conceito, eles explicam: “Ao longo do processo de criação, percebemos que nossas músicas, quando colocadas em uma certa ordem, contavam uma história. O ‘Recores’ é um álbum sobre sentimentos e cores, onde contamos a história de um casal e suas fases durante o relacionamento. Cada momento é representado por um ato e cada ato tem seu nome, cor e sentimento representados ali. Para criar mais uma camada de profundidade nessa história resolvemos ir além, fazendo do ‘Recores’ um álbum visual para ouvir e assistir. Cada música tem seu próprio visualizer e neles nós estamos representando cada cor e sentimento dessa história. Todos os detalhes importam, desde a sonoridade de cada música até o que nós quisemos passar em cena”.

Com toda esta ideia, músicas já conhecidas dos fãs como “7 Chaves”, “Perco A Hora”, “Problemão” e a recém-lançada “Mágica”, se juntam à canções inéditas para formar quatro diferentes atos, que são uma fase do relacionamento: (In)Certeza; Plenitude; Nostalgia; e Mágica. Cada fase também carrega sua cor, sendo roxa, azul, verde ou vermelha. Os visualizers, que serão lançados na sexta-feira, a partir das 11h, a cada 15 minutos, incorporam e ajudam a entender um pouco mais de cada momento.

Talentosos e criativos, todas as 11 músicas do álbum são autorais. Além disso, o trio busca participar intensamente de todo o processo de criação, desde a produção até o planejamento final de cada lançamento. Dentre as novidades do disco, destaque para a faixa “A Gente Dá Bom”.

“’A Gente dá Bom’ é a faixa principal do nosso álbum. Essa música diz muito sobre a gente, ela tem nossa vibe, não só musical, mas pessoal mesmo. Nós somos divertidos, animados, bagunceiros (rs…) mesmo e a gente passou tudo isso pra música. A levada e a construção dessa música são como ‘7 Chaves’, tem tudo a ver com a MTK. Ela vem pra trazer uma estética que vai estar presente nas nossas músicas daqui em diante e pra mostrar o que é o ‘Recores’ pro mundo”, compartiham.