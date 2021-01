Morre Larry King, lendário entrevistador da TV americana, vítima de Covid

PUBLICIDADE

O apresentador e radialista americano Larry King morreu na manhã deste sábado (23), em Los Angeles, aos 87 anos. Ele estava internado desde o final de dezembro, depois de ter contraído Covid-19.

A morte foi anunciada em nota postada em seu seu perfil oficial no Twitter.

Ele apresentou por 25 anos o talk show Larry King Live, na CNN americana, em que entrevistava políticos, celebridades, atletas, estrelas de cinema e pessoas comuns. A atração acabou em 2010, mas ele continuava ativo com o Larry King Now, programa disponível em plataformas de streaming.

Nascido em 1933 no bairro do Brooklyn, em Nova York, King teve uma carreira de mais de 63 anos, em que transitou por televisão, rádio e internet.

Além do famoso Larry King Live, também comandou os programas Larry King Now e Politicking with Larry King.

“Embora seu nome estivesse no título de seus programas, Larry sempre viu seus entrevistados como as verdadeiras estrelas, enquanto ele se via como um mero condutor imparcial entre o convidado e o público”, afirma a produtora Ora Media, em nota. “Ele acreditava que perguntas concisas geralmente geravam as melhores respostas, e ele não estava errado com essa crença.”

King tinha diabetes tipo dois, o que é considerado um fator de risco para a doença. Em 2017, o apresentador foi submetido a uma cirurgia para retirar um câncer de pulmão. Ele também já enfrentou problemas cardíacos.

As informações são da Folhapress