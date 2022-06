Morre Brett Tuggle, tecladista do Fleetwood Mac, aos 70 anos

O músico esteve presente em todas as turnês do Fleetwood Mac realizadas entre 1997 e 2017

Brett Tuggle, tecladista da banda Fleetwood Mac desde 1992, morreu no domingo (19) aos 70 anos em decorrência de complicações relacionadas a um câncer. A informação foi divulgada pela revista Rolling Stone.

O cantor e compositor australiano Rick Springfield compartilhou uma mensagem nas redes sociais em que se despede do amigo. “Nosso querido Brett Tuggle foi para casa. Que Deus abençoe seu lindo espírito”.

O filho do artista, Matt Tuggle, comentou sobre a morte do pai em contato com a revista Rolling Stone. “Sua família estava com ele durante todo o tempo de sua doença. Era adorável. Ele me deu a música”, afirmou. Brett também é pai de Michelle.

