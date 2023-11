Morre atriz Elizângela aos 68 anos em Guapimirim, RJ

Segundo um comunicado divulgado pelo G1, a atriz deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma parada cardiorrespiratória

Morreu nesta sexta-feira (3), a atriz Elizangela, aos 68 anos de idade. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Guapimirim, município do Rio de Janeiro, local onde a artista morava.

Segundo um comunicado divulgado pelo G1, a atriz deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma parada cardiorrespiratória (PCR), após ser atendida pelas equipes do Samu.

A atriz de “A força do querer”, “Jogo da Vida”, “O Clone” e outras novelas da Rede Globo tentou ser reanimada durante o trajeto até a emergência do hospital, mas não houve êxito.

“A Prefeitura Municipal de Guapimirim, lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade”, disse a administração municipal.