Após ser baleado, ex-ator mirim reaparece nas redes sociais

Em sua mais recente aparição, o influenciador agradece a equipe médica que salvou a sua vida.

Minha gente, recentemente contei para vocês sobre a terrível briga de trânsito que o ex-ator mirim Guillermo Hundadze se envolveu, onde ele acabou sendo baleado.

Pois bem, após passar alguns dias internado no Hospital Mandaqui, em São Paulo, nesta última quinta-feira (02), o influenciador reapareceu nas redes sociais. Publicando uma foto, ajoelhado na capela da unidade médica, o ex-ator mirim, agradece a Deus e a equipe médica responsável por salvar a sua vida.

“Agradeço aos médicos do Hospital do Mandaqui/SP, que guiados por Deus me devolveram a vida”, legendou Guillermo.