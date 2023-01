Morre Anita, da banda The Pointer Sisters, três vezes vencedora do Grammy

A cantora de grupo de R&B tinha câncer e estava em casa ao lado dos familiares em Los Angeles, aos 74 anos

Anita Pointer, do grupo de R&B que leva seu sobrenome, morreu aos 74 anos neste sábado (31). A cantora tinha câncer há alguns anos e faleceu em casa em Los Angeles, nos EUA.

O agente de Anita Roger Neal fez o anunciou da morte no Instagram. “Estou triste em informar que minha cliente e vencedora do Grammy Anita Pointer, do The Pointer Sisters, morreu após uma longa batalha conta o câncer. Ela estava ao lado de sua família e faleceu pacificamente”.

Ela formava com as irmãs Bonie e June a banda The Pointer Sisters, que fez sucesso nos anos 1970 e 1980. As duas já faleceram: Bonie Pointer morreu de câncer em 2020, enquanto June Pointer de um AVC, em 2006.

O grupo é responsável por músicas como “Yes We Can Can”, que recebeu o disco de ouro, e “How Long (Betcha’ Got A Chick On The Side)”, líder do gênero em 1974.

Anita foi nomeada ao Grammy, prêmio da indústria da música, 11 vezes, chegando a ganhar 3 vezes.