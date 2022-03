Moradora do DF fica entre as 40 mulheres mais bonitas no Miss Mundo

Caroline Teixeira participou da edição de 2021 do concurso que foi realizado na noite da última quarta (16) em Porto Rico

A modelo brasiliense Caroline Teixeira, de 24 anos, ficou no top 40 das mulheres mais bonitas do Miss Mundo. A 70ª edição do concurso foi realizada em Porto Rico, na noite desta quarta-feira (16).

A vencedora foi a modelo da Polônia Karolina Bielawska, de 21 anos, que ganhou de outras 96 concorrentes. Em segundo e terceiro lugares, respectivamente, ficaram as misses dos Estados Unidos, Shree Saini, e da Costa do Marfim, Olivia Yacé.

Ao todo, 60 brasileiras já participaram do Miss World, porém, apenas a médica carioca Lucia Tavares Petterle conseguiu conquistar o primeiro lugar. Ela venceu a etapa internacional em 1971, em Londres, na Inglaterra (leia mais abaixo).

Sobre Caroline Teixeira

Nascida no Distrito Federal, Caroline Teixeira é formada em direito e tem como meta ingressar no Ministério Público.

Quando tinha 14 anos, a modelo se mudou para Jundiaí, em São Paulo, para jogar basquete. A jovem morou na cidade durante três anos até se mudar para os Estados Unidos. Carolina recebeu um convite para jogar e estudar no estado norte-americano da Carolina do Norte. Ela passou seis meses fora do país e disse ter sido “uma experiência que trouxe muita maturidade”.

Aos 21 anos, a representante do Brasil no Miss Mundo teve um câncer na tireoide, do qual foi curada após o tratamento. Em novembro de 2020, se tornou miss Distrito Federal.

Ela foi campeã do Miss Brasil em agosto de 2021 e desbancou 47 candidatas em concurso realizado em Brasília e transmitido pela internet. A partir desta semana, a modelo também carrega o título de Miss Brasil Mundo.