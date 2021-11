Monólogo de Claudio Torres traz Adriana Nunes

O Misterioso Desaparecimento de W conta a história de uma mulher em busca de sua identidade perdida de forma satírica

Nascida em qualquer dia, uma mulher comum que devia ser W ao nascer é chamada de V. Comicamente louca, essa mulher passa a sua vida em busca do pedaço que falta ao W. Com direção de Claudio Torres Gonzaga e dramaturgia do escritor, poeta e jornalista satírico italiano Stefano Benini, o espetáculo O Misterioso Desaparecimento de W chega a Brasília com a atuação de Adriana Nunes (Os Melhores do Mundo). A peça estará em cartaz nos dias 12, 13, 14, 19 e 20 de novembro, sextas e sábados, às 20h, e domingo, às 19h, no Espaço Multicultural Casa dos 4 (708 Norte – Bloco F – Loja 42). Ingressos: R$ 25 (meia-entrada). Ingresso solidário: R$ 40 mediante a doação de 1 Kg de alimento não perecível. Não recomendado para menores de 14 anos. Informações: (61) 98215-0302 ou (61) 326302167.

E é a cômica atriz Adriana Nunes que dará vida a essa mulher. Em cena, a V que procura o W conta sua jornada, sua busca teimosa pelo W e uma explicação para seu sentimento de infelicidade e incompletude. Ao fazê-los, ela se pergunta sobre a pobreza, a guerra, amizade, intolerância, justiça e amor.

“Eu estava com Wolmer por seis anos e dois meses. Nós totalizamos 12.346 beijos e 854 coitos com uma média de orgasmos para ele de cem por cento, para mim de dezesseis por cento, uma média geral, segundo ele, de cinquenta e nove por cento, o que não é ruim”. Essa é uma das declarações de V durante a peça.

Na história tudo parece desmoronar ao redor desta mulher: Walter, o coelhinho da personagem, desaparece, seu avô Wilfredo morre, sua amizade com a colega de escola Wilma desaparece e a história de amor com o namorado Wolmer acaba mal.

“Neste texto irônico e imaginativo, a palavra de Benni é, como sempre, ágil, paradoxal e irreverente. E temos a presença do ilustre Claudio Torres,

redator de humor da Rede Globo que assinou a redação final de programas humorísticos como Sob Nova Direção, Zorra Total, escreveu ainda A Grande Família, Caras de Pau Sai de Baixo. Ele trouxe essa peça para o Brasil e não é uma comédia escrachada. Mas cheia sutilezas”, declara a atriz Adriana Nunes.

Ficha técnica:

Elenco: Adriana Nunes

Texto: Stefano Benni

Tradução: Claudio Torres Gonzaga com colaboração de Simone Petracchi

Trilha sonora: Tomas Gonzaga

Fotografia: Nick Elmoor

Direção: Claudio Torres Gonzaga

Produção: Marcelo Calafiori

SERVIÇO: Espetáculo O Misterioso Desaparecimento de W entra em cartaz em Brasília

Dias 12, 13, 14, 19 e 20 de novembro

Sextas e sábados, às 20h

Domingo: 19h

Ingressos: R$ 50 inteira, R$ 25 meia, R$ 40 ingresso solidário doando 1kg de alimento

Local: Casa dos 4 (SCLRN 708 Bl. F loja 42 Asa Norte)

Informações: 98217-3658

Não recomendado para menores de 14 anos.