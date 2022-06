Monark diz que votará em Bolsonaro e presidente comenta ‘Kkkkkkkk’

O podcaster e youtuber revelou seu voto nas eleições de 2022 em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (6)

Bruno Aiub, mais conhecido como Monark, disse que vai votar em Bolsonaro e fazer campanha para ele se a mídia continuar difamando-o. A afirmação foi publicada por Monark em uma publicação no Twitter nesta segunda (6).

“Se a mídia continuar me difamando, eu vou votar no Bolsonaro e fazer campanha para ele, só porque eu sei que ele ganhar é o pior pesadelo deles, mesmo eu não simpatizando com o cara”, declarou Monark, que foi respondido pelo presidente com um comentário na publicação. “Kkkkkkkk”, escreveu o presidente em resposta.

Foto/Reprodução

Junto com Igor Coelho, conhecido como Igor 3K, Monark apresentava o Flow Podcast até fevereiro deste ano. Seu desligamento do canal correu após ele ter defendido o direito de existência de um partido nazista em um episódio do programa, que consiste em uma conversa com um entrevistado.

Na ocasião, além de ter sido alvo de críticas, o Flow Podcast perdeu diversos patrocinadores, emitiu nota pedindo desculpas, em “especial à comunidade judaica”, e retirou do ar o episódio.

Em abril, Monark voltou ao Flow como entrevistado em um episódio no qual pediu desculpas pelo incidente que motivou seu afastamento do programa. Dizendo que seu direito à liberdade de expressão foi atacado, ele também declarou que houve, na ocasião, uma campanha que teria unido, além das redes sociais, jornalistas e influenciadores para “tirar tudo que o Flow tinha”.

O apresentador começou um novo podcast solo na plataforma Rumble, rival do YouTube, onde tem conversado com figuras polêmicas como o comentarista Adrilles Jorge -acusado de ter feito um cumprimento nazista durante programa de TV da Jovem Pan- e o deputado Arthur do Val (União Brasil) -processado por quebra de decoro em razão de falas sexistas sobre mulheres ucranianas.

Monark, no entanto, disse depois que se arrependeu de ter pedido desculpas, em entrevista a outro podcast, o Cara a Tapa. “Não foi inteligente da minha parte pedir desculpa. Acho que eu devia ter ficado quieto. O problema de quando você pede desculpa é que você valida a narrativa de que você fez o que estavam te imputando, mesmo que não fosse verdade”, ele disse.