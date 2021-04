Mojjo lança “Kryptonite” pela STMPD RCRDS em parceria com Matt Nash

A música, que faz referência ao filme Superman, é apenas o começo do que podemos esperar do DJ e produtor brasileiro para este ano

Em seu quarto lançamento de 2021, Mojjo relaciona a kryptonita do filme Superman com relações pessoais. "A mensagem é que, por mais que a gente às vezes se sinta forte, sempre vai ter alguém que é a sua kriptonita."

Em seu quarto lançamento de 2021, Mojjo relaciona a kryptonita do filme Superman com relações pessoais. “A mensagem é que, por mais que a gente às vezes se sinta forte, sempre vai ter alguém que é a sua kriptonita.”

Quando Mojjo enviou a produção para Matt, o artista aceitou a colaboração na hora. O londrino é o responsável pelos hits “I Won’t Let You Down”, “Starlight (Could You Be Mine)”, em parceria com Don Diablo, e “Home”, que juntas somam mais de 29 milhões de plays.

Mojjo, que faz parte do time da EVVO – agência “boutique” que trabalha o artista de forma estratégica -, revela também sobre os próximos lançamentos. “Tenho ‘’Questions’ com o Vitorio e ‘Barambam’ com o Dang3r. E estou trabalhando em sons com um big name também, que em breve vou poder falar”, revela.

Como referência na hora de produzir o novo single, Mojjo se inspirou em “No Lie”, de Michael Calfan com Martin Solveig, e “Paradise”, de Golden Features e The Presets. “Para os elementos principais, usei Brass do Serum, já nos baixos usamos Legend. E pra ambiências, usamos Omnisphere. O Matt conseguiu dar uma característica nas vozes com alguns reverbs e delays também”, explica o brasiliense.

Curioso para descobrir o resultado? Ouça já “Kryptonite”, uma colaboração entre Mojjo e Matt Nash já disponível em todas as plataformas digitais.