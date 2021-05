Modelo que estava com MC Kevin em quarto sai correndo de delegacia

Bianca saiu agachada, ao lado de um policial, sob forte esquema de segurança. Entrou em uma viatura descaracterizada e seguiu para um hotel

A modelo Bianca Domingues, que estava com o funkeiro MC Kevin no quarto de um hotel na Barra da Tijuca no último domingo (16), depôs na 16ª Delegacia de Polícia (Barra) na noite de segunda-feira (17). Bianca foi a última a sair, deixando a delegacia pela saída dos fundos.

Bianca saiu agachada, ao lado de um policial, sob forte esquema de segurança. Entrou em uma viatura descaracterizada e seguiu para um hotel da Barra ao lado do hotel em que Kevin se acidentou.

Foto: Francisco Silva/AgNews

Foto: Francisco Silva/AgNews

Foto: Francisco Silva/AgNews

Foto: Francisco Silva/AgNews

Foto: Francisco Silva/AgNews

Bianca o funkeiro Victor Elias Fontenelle (MC Vitor VK) prestaram depoimento. Segundo as falas, Victor e Kevin estavam passeando no calçadão e conheceram Bianca em um quiosque. Os três foram para o quarto 502 do hotel. Lá, eles disseram que fizeram sexo. Em determinado momento, Kevin teria ido com Bianca para a varanda. Com medo de que sua esposa chegasse, ele teria tentado pular para o apartamento de baixo, se desequilibrado e caído.

A esposa de Kevin, a advogada criminalista Deolane Bezerra, estava hospedada no quarto 1302 do mesmo hotel. Ela chegou a ligar e mandar mensagens para o artista, mas não saiu do apartamento.

Os quartos do artista e o de Victor e Bianca passaram por perícia. Os resultados auxiliarão nas investigações.