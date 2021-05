Esposa de MC Kevin presta depoimento e briga com suposta amante do cantor

A briga aconteceu enquanto as duas prestavam depoimento na delegacia.

A advogada Deolane Bezerra, esposa do cantor Mc Kevin, morto no último domingo (16) após cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro, prestou depoimento na 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, nesta segunda-feira (17). Segundo testemunhas que estavam na delegacia, Deolane brigou com outra mulher, que estaria presente no quarto de onde Kevin caiu e que seria suposta amante do cantor.

Deolane informou à polícia que, no momento da queda, estava no 13º andar do hotel Brisa Barra, na companhia de uma amiga, quando o namorado dela teria avisado que Kevin havia caído. Ela também contou que o marido havia feito uso de drogas durante o dia e ingerido bebida alcoólica desde o sábado (15). Segundo Deolane, MC Kevin não tinha inimigos ou motivos para tirar a própria vida.

Deolane Bezerra e Kevin estavam casados desde o dia 28 de abril deste ano.