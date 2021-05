MC Kevin estava fazendo sexo antes de cair de quarto de hotel, dizem testemunhas

Colega do artista e mulher que eles conheceram horas antes prestaram depoimento à Polícia Civil na segunda (17)

A modelo Bianca Domingues e o funkeiro Victor Elias Fontenelle (MC Vitor VK) deram depoimento à Polícia Civil do Rio ontem sobre a morte do também funkeiro MC Kevin. Os dois deram detalhes do que ocorreu na noite de domingo (16) antes de Kevin cair da varanda do quarto 502 de um hotel na Brrra da Tijuca e morrer.

Segundo o depoimento, Victor e Kevin estavam passeando no calçadão e conheceram Bianca em um quiosque. Os três foram para o quarto do hotel. Lá, eles disseram que fizeram sexo. Em determinado momento, Kevin teria ido com Bianca para a varanda. Com medo de que sua esposa chegasse, ele teria tentado pular para o apartamento de baixo, se desequilibrado e caído.

A esposa de Kevin, a advogada criminalista Deolane Bezerra, estava hospedada no quarto 1302 do mesmo hotel. Ela chegou a ligar e mandar mensagens para o artista, mas não saiu do apartamento.

Os quartos do artista e o de Victor e Bianca passaram por perícia. Os resultados auxiliarão nas investigações.

A morte de MC Kevin foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Rio horas depois de o cantor cair. Ele chegou a ser levado ao Hospital Miguel Couto com vida, mas não resistiu. “Infelizmente, o paciente Kevin Bueno não resistiu e faleceu”, dizia a nota, enviada por email.