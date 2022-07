Miss Bumbum e acompanhante de luxo, Rangel Carlos, ganha R$ 200 mil e viaja com marido

O marido dela disse que não sente ciúmes da esposa pela profissão. “Em casa é tudo muito bem conversado”

Rangel Carlos, eleita Miss Bumbum Santa Catarina, contou que ganhou mais de R$ 200 mil em presentes. Ela aproveitou o dinheiro para viajar com o marido para Dubai.

Rangel, que também é acompanhante de luxo, contou que seus clientes a presentearam com passagem, hospedagem e itens de luxo, que ela pôde aproveitar com o empresário Elquer Carlos.

O marido dela disse que não sente ciúmes da esposa pela profissão. “Em casa é tudo muito bem conversado. Nunca foi um problema a minha esposa ser acompanhante de luxo. Somos adeptos do poliamor desde sempre, então não vejo problema em dividir, por alguns momentos, a minha mulher com outro homem. Ela está pagando as contas dela, usando bolsas, roupas e jóias que, talvez, se fossemos só os dois, ela não teria para usar. A realização da Rangel é a minha também. A vida foi tão luxuosa em Dubai que me senti um sheik”, revelou á Istoé.