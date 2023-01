Miguel Falabella critica Cássia Kis e diz que ela tem um ‘lado monstruoso’

“O que vimos hoje em dia, a pessoa que ela se transformou… Ela já era. Mas nós éramos mais jovens e preferíamos não ver aquele lado monstruoso, desumano”

Em entrevista à rádio portuguesa RFM, o ator e diretor Miguel Falabella, 66, criticou a postura da ex-colega de cena Cássia Kis, 65. No bate-papo, relembrou momentos desagradáveis ao lado da atriz bolsonarista mesmo antes de toda sua adoração política. Segundo ele, um de seus maiores arrependimentos foi ter trabalhado ao lado dela.

“O que vimos hoje em dia, a pessoa que ela se transformou… Ela já era. Mas nós éramos mais jovens e preferíamos não ver aquele lado monstruoso, desumano”, começou Falabella.

De acordo com ele, houve momentos em que percebia um comportamento esquisito por parte de Cássia com outras pessoas e em muitas ocasiões ele teve de chegar nela para pedir que parasse de maltratar alguns colegas.

“Eu me lembro que ela fez coisas muito desagradáveis numa peça que fizemos juntos. E eu até na época falei: ‘não é assim que se trata as pessoas’. Mas não tinha muito tempo para isso, era um elenco muito grande. E aí, finalmente, hoje em dia ela se mostrou exatamente como é”, concluiu Falabella. Procurada, Cássia Kis não havia respondido as solicitações.