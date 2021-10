‘Meu coração está partido’, diz Alec Baldwin sobre tiro em set

O evento trágico aconteceu nos bastidores do filme “Rust”, que estava sendo gravado no estado do Novo México

O ator Alec Baldwin se pronunciou sobre o acidente com uma arma cenográfica que causou a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza. O evento trágico aconteceu nos bastidores do filme “Rust”, que estava sendo gravado no estado do Novo México, nos Estados Unidos e seria estrelado por Baldwin. Leia também Tragédia no set: Alec Baldwin é investigado após matar mulher com arma cenográfica

Alec Baldwin é visto chorando após atirar acidentalmente em diretora “Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, esposa, mãe e colega nossa profundamente admirada. Estou cooperando totalmente com a investigação policial para resolver como essa tragédia ocorreu e estou em contato com o marido dela, oferecendo meu apoio a ele e sua família. Meu coração está partido por seu marido, seu filho e por todos que conheciam e amavam Halyna”, escreveu o ator no Twitter.

A polícia confirmou à Fox News que o protagonista foi o responsável pelo disparo de uma arma.